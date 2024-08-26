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Новости Война
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Пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ: на 8 сутки возник новый очаг огня

Нафтобаза у Ростовській області РФ палає вже восьму добу

В воскресенье, 25 августа, на российской нефтебазе в Пролетарске Ростовской области возник новый, четвертый очаг пожара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание проанализировало спутниковый снимок, сделанный в 14.41 по местному времени в воскресенье. Огонь дошел до четвертого с левой стороны ряда резервуаров.

По одной из версий российских телеграм-каналов, в этой части нефтебазы может храниться взрывоопасный керосин.

Нафтобаза у Ростовській області РФ палає вже восьму добу

Смотрите также: В Ростовской области уже восьмой день горит нефтебаза, которую атаковали ВСУ

Нефтебазу "Кавказ" Росрезерва рядом с городом Пролетарск Ростовской области атаковали украинские беспилотники 18 августа.

Еще один удар, по неподтвержденным данным, был нанесен уже после начала пожара, 23 августа.

По данным российских СМИ, во время попыток потушить огонь пострадали десятки пожарных. Дым от огня простирается в небе на 60 с лишним километров, но власти Ростовской области говорят, что угрозы для здоровья людей и ухудшения показателей качества воздуха не зафиксировано.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Республике Коми РФ горит нефтеперерабатывающий завод компании "Транснефть", - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (238) пожар (5933) россия (95388)


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Топ комментарии
+19
МОЖНА НЕСКІНЧЕННО ДИВИТИСЬ НА ТЕ...
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26.08.2024 12:15
+11
"За даними російських ЗМІ, під час спроб загасити вогонь постраждали десятки пожежників". Джерело:
Вчора читав: наші зробили перехват переговорів Уже згоріло 47 чоловік МНСників А більше пвсотні - "пропали без вісті"
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26.08.2024 12:40
+10
Як чадять 200 лямів зелені.
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26.08.2024 12:22
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МОЖНА НЕСКІНЧЕННО ДИВИТИСЬ НА ТЕ...
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26.08.2024 12:15 Ответить
Як чадять 200 лямів зелені.
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26.08.2024 12:22 Ответить
кацапської
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27.08.2024 01:34 Ответить
Зеля,запускай "палянІцу"...
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26.08.2024 12:18 Ответить
Заплановано мільйон на 2026 рік.....
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26.08.2024 12:31 Ответить
Зеля може запустити тільке "голуба" і тільке зі своєї дупи....
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26.08.2024 12:32 Ответить
там є, що ще можна підпалити...
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26.08.2024 12:24 Ответить
"За даними російських ЗМІ, під час спроб загасити вогонь постраждали десятки пожежників". Джерело:
Вчора читав: наші зробили перехват переговорів Уже згоріло 47 чоловік МНСників А більше пвсотні - "пропали без вісті"
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26.08.2024 12:40 Ответить
Що не згорить, те пропаде безвісті (с).
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26.08.2024 12:45 Ответить
під шумок треба ще туди ж запустити декілька бпла
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26.08.2024 15:01 Ответить
Добре горить, душевно ...
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26.08.2024 18:32 Ответить
 
 