Пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ: на 8 сутки возник новый очаг огня

В воскресенье, 25 августа, на российской нефтебазе в Пролетарске Ростовской области возник новый, четвертый очаг пожара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание проанализировало спутниковый снимок, сделанный в 14.41 по местному времени в воскресенье. Огонь дошел до четвертого с левой стороны ряда резервуаров.

По одной из версий российских телеграм-каналов, в этой части нефтебазы может храниться взрывоопасный керосин.

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Нефтебазу "Кавказ" Росрезерва рядом с городом Пролетарск Ростовской области атаковали украинские беспилотники 18 августа.

Еще один удар, по неподтвержденным данным, был нанесен уже после начала пожара, 23 августа.

По данным российских СМИ, во время попыток потушить огонь пострадали десятки пожарных. Дым от огня простирается в небе на 60 с лишним километров, но власти Ростовской области говорят, что угрозы для здоровья людей и ухудшения показателей качества воздуха не зафиксировано.

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