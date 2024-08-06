В Республике Коми РФ горит нефтеперерабатывающий завод компании "Транснефть", - СМИ. ВИДЕО

В Республике Коми прогремел мощный взрыв, в результате вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем предприятии компании "Транснефть" в городе Усинск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Утверждается, что все сотрудники компании были эвакуированы. К месту происшествия уже направляются экстренные службы.

О причинах взрыва информация пока отсутствует, а официальные власти пока не комментировали инцидент.

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