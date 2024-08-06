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В Республике Коми РФ горит нефтеперерабатывающий завод компании "Транснефть", - СМИ. ВИДЕО

В Республике Коми прогремел мощный взрыв, в результате вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем предприятии компании "Транснефть" в городе Усинск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Утверждается, что все сотрудники компании были эвакуированы. К месту происшествия уже направляются экстренные службы.

О причинах взрыва информация пока отсутствует, а официальные власти пока не комментировали инцидент.

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Автор: 

взрыв (6739) НПЗ (239) Коми (12)


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Топ комментарии
+12
Когда в стране начинается кризис и деградация - она не может быть в одной отрасли, это обязательно будет везде. Если например раньше за обслуживанием и ремонтом оборудования и соблюдением ТБ следили специальные сотрудники западных компаний - то сейчас они все уехали, и как результат - техногенных аварий и катастроф будет больше.
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06.08.2024 16:12
+8
Слабенько горить. Добавте туди пального, кацапи
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06.08.2024 16:10
+6
Тупі кацапи. А правила безпеки? А усвідомлення того, що спокій буде вам лише в пеклі.
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06.08.2024 16:09
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Правила форума Совет форумчан
Тупі кацапи. А правила безпеки? А усвідомлення того, що спокій буде вам лише в пеклі.
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06.08.2024 16:09 Ответить
Когда в стране начинается кризис и деградация - она не может быть в одной отрасли, это обязательно будет везде. Если например раньше за обслуживанием и ремонтом оборудования и соблюдением ТБ следили специальные сотрудники западных компаний - то сейчас они все уехали, и как результат - техногенных аварий и катастроф будет больше.
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06.08.2024 16:12 Ответить
і ето радует
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06.08.2024 17:43 Ответить
Слабенько горить. Добавте туди пального, кацапи
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06.08.2024 16:10 Ответить
Гори гори ясно,щоби не погасло!
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06.08.2024 16:16 Ответить
Ну як - всім можна - а Комі шо - лисі?
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06.08.2024 16:17 Ответить
доведенный до отчаяния скрепно-фашистской КГБшной хунтой Кремля, народ Коми откопал в шахтах огненное оружие и сигналит, просит ввести войска НАТО..
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06.08.2024 16:17 Ответить
А еще на рашке тысячи километров газо и нефтепроводов нераспочатых. Чтобы вся рашка была одним большим пожарищем.
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06.08.2024 16:22 Ответить
Республика комиков подгорает! 👍
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06.08.2024 16:23 Ответить
Пламя нужно сбивать резким и долгим увеличением давления в магистрали!
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06.08.2024 16:27 Ответить
І тут виникає 2 питання: за чіто і чого не сиділи на жопі рівно.
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06.08.2024 16:29 Ответить
Ну, поки що просто кастрік....
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06.08.2024 16:30 Ответить
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06.08.2024 16:43 Ответить
"То не ми!" Бо горить слабувато!
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06.08.2024 17:24 Ответить
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Чукотки !!))
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06.08.2024 17:27 Ответить
 
 