В Ростовской области уже восьмой день горит нефтебаза, которую атаковали ВСУ
Восьмые сутки подряд продолжается пожар на нефтебазе Росрезерва в российском Пролетарске, что в Ростовской области РФ. Пламя на объекте вспыхнуло после атаки украинских дронов 18 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радио Свобода".
Журналисты опубликовали спутниковый снимок горящей нефтебазы РФ, сделанный днем 25 августа.
Отмечается, что объект горит восьмой день подряд и пока нет видимых улучшений ситуации.
На спутниковом снимке можно увидеть, что дым распространяется по меньшей мере от 3 основных очагов пожара.
Напомним, что нефтебаза в российском Пролетарске, что в Ростовской области РФ, загорелась 18 августа.
Как сообщалось ранее, пожар произошел после атаки украинских БпЛА.
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+29 lammer ya
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Вже восьмії сутки палають цистерни,
Паруччік Галіцин в стєльку бухой !
Але треба збут кудись дівати? 😁 Бо інакше виробництво стане! Чим меньше місць для зберігання тим більше геморою їх логістиці!!! Сєчьош? ото й не зрадофільствуй!
А нові дрони все летять та летять 👌😀💪.... Далі буде... ще й на КуНР не залишиться ні логістики, ні рокадних доріг ні мостів для рф ..
Пишуть що кацапи гасінням не займаються - лише стараються запобігти поширенню пожежі на нові цистерни
Тепер пожарнікі точно не підступляться через палаючу хвилю - вже дома горять!!
Так що на 99% ставте що вигорить усе!!!
Ми піанєри деті грузіна
Таку піонерську пісеньку ми співали у школі, прикольна
Гори-гори ясно Так, щоб не погасло! Так, щоб не погасло, Гори-гори ясно!