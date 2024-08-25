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В Ростовской области уже восьмой день горит нефтебаза, которую атаковали ВСУ

Восьмые сутки подряд продолжается пожар на нефтебазе Росрезерва в российском Пролетарске, что в Ростовской области РФ. Пламя на объекте вспыхнуло после атаки украинских дронов 18 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радио Свобода".

Журналисты опубликовали спутниковый снимок горящей нефтебазы РФ, сделанный днем 25 августа.

Отмечается, что объект горит восьмой день подряд и пока нет видимых улучшений ситуации.

На спутниковом снимке можно увидеть, что дым распространяется по меньшей мере от 3 основных очагов пожара.

У Ростовській області уже восьмий день палає нафтобаза, яку атакували ЗСУ

Напомним, что нефтебаза в российском Пролетарске, что в Ростовской области РФ, загорелась 18 августа.

Как сообщалось ранее, пожар произошел после атаки украинских БпЛА.

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Автор: 

НПЗ (239) пожар (5944) россия (95515)


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Топ комментарии
+29
Покличте туди А.Малініна, хай там всім заспіває про "чєтвйортиє суткі пилают станіци". Та ще і двічі, судячи з того, що восьмий день)))
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25.08.2024 22:01
+29
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25.08.2024 22:02
+23
русня вся в шоке, аж глаза вилазять у них. Ну а мені це по приколу.
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25.08.2024 22:02
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Покличте туди А.Малініна, хай там всім заспіває про "чєтвйортиє суткі пилают станіци". Та ще і двічі, судячи з того, що восьмий день)))
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25.08.2024 22:01 Ответить
восьмий не рифмується.. а ось завтра- дєвятыє суткі пылают станіцы
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25.08.2024 22:16 Ответить
Десятиє суткі теж не погано! Ше 12 відер і золотий ключік у нас в кишені...
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25.08.2024 22:27 Ответить
ДЕВЬЯТИЕ СУТКИ ПИЛАЕТ КАНІСТРАААААаааа...
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25.08.2024 22:31 Ответить
Річ в тому, що рашисти про це НЕ знають. Ні в Красноярському Краї, ні Приморському на Далекому сході.
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26.08.2024 03:45 Ответить
хрін не римується - "прошол дєнь восьмой как пилают станіци "
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25.08.2024 22:32 Ответить
все рифмується !

Вже восьмії сутки палають цистерни,
Паруччік Галіцин в стєльку бухой !
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25.08.2024 23:20 Ответить
це японський стиль , кацапи не зрозуміють
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25.08.2024 23:41 Ответить
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25.08.2024 22:02 Ответить
русня вся в шоке, аж глаза вилазять у них. Ну а мені це по приколу.
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25.08.2024 22:02 Ответить
Питання - чому палає лише одна...
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25.08.2024 22:05 Ответить
Ше б жаринок - шоб уже все догоріло - таи ладушки
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25.08.2024 22:06 Ответить
https://youtu.be/alUPgLLIxeM?si=ZICNGjo83Q9Rqy5H Сказ о русском гєнєралє.
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25.08.2024 22:06 Ответить
Бульбофюреру скиньте видео что ждет его МНПЗ если оно перднет в сторону Украины. Не успеет и маму позвать как нужно уничтожить все беларузкие заводы, енергетику и предприятия.
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25.08.2024 22:14 Ответить
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25.08.2024 23:22 Ответить
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25.08.2024 22:16 Ответить
Та досить про цю базу - наступні давайте))))
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25.08.2024 22:18 Ответить
У тому і річ, що це стратегичне сховище. Там палива... палати та й палати.... Бавовнятко там зустріне своє повноліття...
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25.08.2024 22:37 Ответить
у них того палива - хоч одим місцем жуй...
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26.08.2024 00:46 Ответить
Хехе )))
Але треба збут кудись дівати? 😁 Бо інакше виробництво стане! Чим меньше місць для зберігання тим більше геморою їх логістиці!!! Сєчьош? ото й не зрадофільствуй!
А нові дрони все летять та летять 👌😀💪.... Далі буде... ще й на КуНР не залишиться ні логістики, ні рокадних доріг ні мостів для рф ..
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26.08.2024 01:18 Ответить
То - "база стратегічного резерву" Звідти у звичайний час пальне не видається - а тільки зберігається Можлива тільки заміна - пальне у якого закінчується строк зберігання - викачується та передається споживачам Потім танк "зачищається" (видаляється осад зі стінок і днища) Після цього закачується нове Але зараз їм треба буде будувать нову базу і завозить туди пальне
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26.08.2024 06:01 Ответить
Ага! Саме тому в РОсії оголошено заборону на експорт бензину до кінця року! Та й доставить те "жопожуйне" пальне з глибини Росії якось треба! А це - зміна графіків руху поїздів Перевантаження логістичних шляхів Підвищена потреба в залізничних цистернах А дрони наші літають все далі І НПЗ працюють не на повну силу - з-за ушкоджень
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26.08.2024 06:11 Ответить
пока хорошо горит, нужно ещё добавлять огоньку, чтоб не угасало.
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25.08.2024 22:20 Ответить
Так, так. Ви правильно підмітили, на фото ще два рядки цистерн на які охоронники нафтобази ще не кинули недопалок.....
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26.08.2024 00:25 Ответить
Можливо - пусті А може й повні - але вітер дме від них ТОму до них ні температура не дістає - ні полум"я не перкидається
Пишуть що кацапи гасінням не займаються - лише стараються запобігти поширенню пожежі на нові цистерни
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26.08.2024 06:04 Ответить
Багато пального…
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25.08.2024 22:27 Ответить
Хтось туди кожну ніч суху траву підкидає-того й горить
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25.08.2024 22:28 Ответить
мабуть мадярським циганам і словацьким "фіцям" ,прийдеться дорожче платити рашистському антихристу за бочку нафти з рашистського пекла???
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25.08.2024 22:30 Ответить
Чому ж, чому ж, поліпшення таки є - щодня палає все більше резервуарів.
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25.08.2024 22:37 Ответить
Що згорить, те не згніє.
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25.08.2024 22:46 Ответить
По снимку там ещё с десяток бочек целые
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25.08.2024 22:49 Ответить
Мазут розлився....
Тепер пожарнікі точно не підступляться через палаючу хвилю - вже дома горять!!
Так що на 99% ставте що вигорить усе!!!
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26.08.2024 01:13 Ответить
Правильно і хай палає!
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25.08.2024 22:52 Ответить
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25.08.2024 22:54 Ответить
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25.08.2024 23:38 Ответить
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25.08.2024 23:48 Ответить
€блись !!!!!!!!! 🗯️♨️✴️
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26.08.2024 01:11 Ответить
Взвєйтесь кострамі бочкі бєнзіна
Ми піанєри деті грузіна

Таку піонерську пісеньку ми співали у школі, прикольна
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26.08.2024 01:10 Ответить
Не загасять. Там пекло, тому вигорить усе вщент. Так було задумано. І це - репетиція, далі буде ще. Слава нації!
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26.08.2024 01:36 Ответить

Гори-гори ясно Так, щоб не погасло! Так, щоб не погасло, Гори-гори ясно!
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26.08.2024 05:00 Ответить
 
 