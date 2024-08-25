В Ростовской области уже восьмой день горит нефтебаза, которую атаковали ВСУ

Восьмые сутки подряд продолжается пожар на нефтебазе Росрезерва в российском Пролетарске, что в Ростовской области РФ. Пламя на объекте вспыхнуло после атаки украинских дронов 18 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радио Свобода".

Журналисты опубликовали спутниковый снимок горящей нефтебазы РФ, сделанный днем 25 августа.

Отмечается, что объект горит восьмой день подряд и пока нет видимых улучшений ситуации.

На спутниковом снимке можно увидеть, что дым распространяется по меньшей мере от 3 основных очагов пожара.

Напомним, что нефтебаза в российском Пролетарске, что в Ростовской области РФ, загорелась 18 августа.

Как сообщалось ранее, пожар произошел после атаки украинских БпЛА.

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