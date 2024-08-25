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У Ростовській області уже восьмий день палає нафтобаза, яку атакували ЗСУ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Восьму добу поспіль триває пожежа на нафтобазі Росрезерву у російському Пролетарську, що в Ростовській області РФ. Полум'я на об'єкті спалахнуло після атаки українських дронів 18 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Журналісти опублікували супутниковий знімок палаючої нафтобази РФ, зроблений вдень 25 серпня.

Зазначається, що об'єкт горить восьмий день поспіль і наразі немає видимих поліпшень ситуації.

На супутникову знімку можна побачити, що дим поширюється щонайменше від 3 основних осередків пожежі.

У Ростовській області уже восьмий день палає нафтобаза, яку атакували ЗСУ

Нагадаємо, що нафтобаза у російському Пролетарську, що в Ростовській області РФ, загорілася 18 серпня. 

Як повідомлялося раніше, пожежа сталася після атаки українських БпЛА.

Читайте також: Пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ перекинулася на житлові будівлі

Автор: 

НПЗ (588) пожежа (4325) росія (65146)


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Топ коментарі
+29
Покличте туди А.Малініна, хай там всім заспіває про "чєтвйортиє суткі пилают станіци". Та ще і двічі, судячи з того, що восьмий день)))
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25.08.2024 22:01
+29
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25.08.2024 22:02
+23
русня вся в шоке, аж глаза вилазять у них. Ну а мені це по приколу.
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25.08.2024 22:02
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Покличте туди А.Малініна, хай там всім заспіває про "чєтвйортиє суткі пилают станіци". Та ще і двічі, судячи з того, що восьмий день)))
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25.08.2024 22:01 Відповісти
восьмий не рифмується.. а ось завтра- дєвятыє суткі пылают станіцы
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25.08.2024 22:16 Відповісти
Десятиє суткі теж не погано! Ше 12 відер і золотий ключік у нас в кишені...
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25.08.2024 22:27 Відповісти
ДЕВЬЯТИЕ СУТКИ ПИЛАЕТ КАНІСТРАААААаааа...
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25.08.2024 22:31 Відповісти
Річ в тому, що рашисти про це НЕ знають. Ні в Красноярському Краї, ні Приморському на Далекому сході.
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26.08.2024 03:45 Відповісти
хрін не римується - "прошол дєнь восьмой как пилают станіци "
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25.08.2024 22:32 Відповісти
все рифмується !

Вже восьмії сутки палають цистерни,
Паруччік Галіцин в стєльку бухой !
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25.08.2024 23:20 Відповісти
це японський стиль , кацапи не зрозуміють
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25.08.2024 23:41 Відповісти
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25.08.2024 22:02 Відповісти
русня вся в шоке, аж глаза вилазять у них. Ну а мені це по приколу.
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25.08.2024 22:02 Відповісти
Питання - чому палає лише одна...
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25.08.2024 22:05 Відповісти
Ше б жаринок - шоб уже все догоріло - таи ладушки
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25.08.2024 22:06 Відповісти
https://youtu.be/alUPgLLIxeM?si=ZICNGjo83Q9Rqy5H Сказ о русском гєнєралє.
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25.08.2024 22:06 Відповісти
Бульбофюреру скиньте видео что ждет его МНПЗ если оно перднет в сторону Украины. Не успеет и маму позвать как нужно уничтожить все беларузкие заводы, енергетику и предприятия.
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25.08.2024 22:14 Відповісти
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25.08.2024 23:22 Відповісти
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25.08.2024 22:16 Відповісти
Та досить про цю базу - наступні давайте))))
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25.08.2024 22:18 Відповісти
У тому і річ, що це стратегичне сховище. Там палива... палати та й палати.... Бавовнятко там зустріне своє повноліття...
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25.08.2024 22:37 Відповісти
у них того палива - хоч одим місцем жуй...
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26.08.2024 00:46 Відповісти
Хехе )))
Але треба збут кудись дівати? 😁 Бо інакше виробництво стане! Чим меньше місць для зберігання тим більше геморою їх логістиці!!! Сєчьош? ото й не зрадофільствуй!
А нові дрони все летять та летять 👌😀💪.... Далі буде... ще й на КуНР не залишиться ні логістики, ні рокадних доріг ні мостів для рф ..
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26.08.2024 01:18 Відповісти
То - "база стратегічного резерву" Звідти у звичайний час пальне не видається - а тільки зберігається Можлива тільки заміна - пальне у якого закінчується строк зберігання - викачується та передається споживачам Потім танк "зачищається" (видаляється осад зі стінок і днища) Після цього закачується нове Але зараз їм треба буде будувать нову базу і завозить туди пальне
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26.08.2024 06:01 Відповісти
Ага! Саме тому в РОсії оголошено заборону на експорт бензину до кінця року! Та й доставить те "жопожуйне" пальне з глибини Росії якось треба! А це - зміна графіків руху поїздів Перевантаження логістичних шляхів Підвищена потреба в залізничних цистернах А дрони наші літають все далі І НПЗ працюють не на повну силу - з-за ушкоджень
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26.08.2024 06:11 Відповісти
пока хорошо горит, нужно ещё добавлять огоньку, чтоб не угасало.
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25.08.2024 22:20 Відповісти
Так, так. Ви правильно підмітили, на фото ще два рядки цистерн на які охоронники нафтобази ще не кинули недопалок.....
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26.08.2024 00:25 Відповісти
Можливо - пусті А може й повні - але вітер дме від них ТОму до них ні температура не дістає - ні полум"я не перкидається
Пишуть що кацапи гасінням не займаються - лише стараються запобігти поширенню пожежі на нові цистерни
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26.08.2024 06:04 Відповісти
Багато пального…
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25.08.2024 22:27 Відповісти
Хтось туди кожну ніч суху траву підкидає-того й горить
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25.08.2024 22:28 Відповісти
мабуть мадярським циганам і словацьким "фіцям" ,прийдеться дорожче платити рашистському антихристу за бочку нафти з рашистського пекла???
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25.08.2024 22:30 Відповісти
Чому ж, чому ж, поліпшення таки є - щодня палає все більше резервуарів.
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25.08.2024 22:37 Відповісти
Що згорить, те не згніє.
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25.08.2024 22:46 Відповісти
По снимку там ещё с десяток бочек целые
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25.08.2024 22:49 Відповісти
Мазут розлився....
Тепер пожарнікі точно не підступляться через палаючу хвилю - вже дома горять!!
Так що на 99% ставте що вигорить усе!!!
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26.08.2024 01:13 Відповісти
Правильно і хай палає!
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25.08.2024 22:52 Відповісти
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25.08.2024 22:54 Відповісти
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25.08.2024 23:38 Відповісти
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25.08.2024 23:48 Відповісти
€блись !!!!!!!!! 🗯️♨️✴️
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26.08.2024 01:11 Відповісти
Взвєйтесь кострамі бочкі бєнзіна
Ми піанєри деті грузіна

Таку піонерську пісеньку ми співали у школі, прикольна
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26.08.2024 01:10 Відповісти
Не загасять. Там пекло, тому вигорить усе вщент. Так було задумано. І це - репетиція, далі буде ще. Слава нації!
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26.08.2024 01:36 Відповісти

Гори-гори ясно Так, щоб не погасло! Так, щоб не погасло, Гори-гори ясно!
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26.08.2024 05:00 Відповісти
 
 