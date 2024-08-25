У Ростовській області уже восьмий день палає нафтобаза, яку атакували ЗСУ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
Восьму добу поспіль триває пожежа на нафтобазі Росрезерву у російському Пролетарську, що в Ростовській області РФ. Полум'я на об'єкті спалахнуло після атаки українських дронів 18 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
Журналісти опублікували супутниковий знімок палаючої нафтобази РФ, зроблений вдень 25 серпня.
Зазначається, що об'єкт горить восьмий день поспіль і наразі немає видимих поліпшень ситуації.
На супутникову знімку можна побачити, що дим поширюється щонайменше від 3 основних осередків пожежі.
Нагадаємо, що нафтобаза у російському Пролетарську, що в Ростовській області РФ, загорілася 18 серпня.
Як повідомлялося раніше, пожежа сталася після атаки українських БпЛА.
Топ коментарі
+29 lammer ya
показати весь коментар25.08.2024 22:01
+29 Алекс Скела
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+23 олександр олекандр
показати весь коментар25.08.2024 22:02
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Вже восьмії сутки палають цистерни,
Паруччік Галіцин в стєльку бухой !
Але треба збут кудись дівати? 😁 Бо інакше виробництво стане! Чим меньше місць для зберігання тим більше геморою їх логістиці!!! Сєчьош? ото й не зрадофільствуй!
А нові дрони все летять та летять 👌😀💪.... Далі буде... ще й на КуНР не залишиться ні логістики, ні рокадних доріг ні мостів для рф ..
Пишуть що кацапи гасінням не займаються - лише стараються запобігти поширенню пожежі на нові цистерни
Тепер пожарнікі точно не підступляться через палаючу хвилю - вже дома горять!!
Так що на 99% ставте що вигорить усе!!!
Ми піанєри деті грузіна
Таку піонерську пісеньку ми співали у школі, прикольна
Гори-гори ясно Так, щоб не погасло! Так, щоб не погасло, Гори-гори ясно!