У Ростовській області уже восьмий день палає нафтобаза, яку атакували ЗСУ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Восьму добу поспіль триває пожежа на нафтобазі Росрезерву у російському Пролетарську, що в Ростовській області РФ. Полум'я на об'єкті спалахнуло після атаки українських дронів 18 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Журналісти опублікували супутниковий знімок палаючої нафтобази РФ, зроблений вдень 25 серпня.

Зазначається, що об'єкт горить восьмий день поспіль і наразі немає видимих поліпшень ситуації.

На супутникову знімку можна побачити, що дим поширюється щонайменше від 3 основних осередків пожежі.

Нагадаємо, що нафтобаза у російському Пролетарську, що в Ростовській області РФ, загорілася 18 серпня.

Як повідомлялося раніше, пожежа сталася після атаки українських БпЛА.

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