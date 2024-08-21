Нові супутникові фото пожежі на нафтобазі в Ростовській області РФ після атаки українських дронів. ФОТО
На нафтобазі Росрезерву в місті Пролетарськ Ростовської області РФ після атаки українських дронів четверту добу триває пожежа.
Про це свідчать нові супутникові знімки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як порахував OSINT-аналітик, що пише в соціальній мережі X під ніком MT_Anderson, вогонь вже повністю знищив 14 резервуарів з паливом, 4 – частково не пошкоджені, доля ще 44 – невідома, бо вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.
Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атаковано безпілотниками Сил оборони України.
Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.
Топ коментарі
+21 Maksim Perepelitca
показати весь коментар21.08.2024 22:58
+17 Fish Man
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+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.08.2024 22:49
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А, ну значится так, пока криминала нет, нам там делать нечего.
Нехай доблестная пожарная охрана занимается.
Была же ведь отличная мысль разбить службы. Чтобы один отдел бандитами занимался, другой карманниками. А то сваливают на тебя всякую мелочь. А о главном подумать некогда.
ну если фсбшных попов уже подключили значит все "идет по плану" явно в тушении)
Пылают станицы .