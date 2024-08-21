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Нові супутникові фото пожежі на нафтобазі в Ростовській області РФ після атаки українських дронів. ФОТО

На нафтобазі Росрезерву в місті Пролетарськ Ростовської області РФ після атаки українських дронів четверту добу триває пожежа.

Про це свідчать нові супутникові знімки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області
Пожежа на нафтобазі в Ростовській області

Як порахував OSINT-аналітик, що пише в соціальній мережі X під ніком MT_Anderson, вогонь вже повністю знищив 14 резервуарів з паливом, 4 – частково не пошкоджені, доля ще 44 – невідома, бо вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.

Також читайте: Священники РПЦ "допомагають" гасити пожежу на нафтобазі у Ростовській області, яка горить четвертий день. ФОТО

Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атаковано безпілотниками Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.

Автор: 

пожежа (4322) росія (65122)


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Топ коментарі
+21
Вот что дрон животворящий делает !!😃
..
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21.08.2024 22:58
+17
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21.08.2024 22:51
+13
українським високоточним осколкам-респект...
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21.08.2024 22:49
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українським високоточним осколкам-респект...
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21.08.2024 22:49 Відповісти
і сухій траві
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21.08.2024 22:57 Відповісти
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21.08.2024 22:51 Відповісти
Героям слава !!!
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21.08.2024 23:06 Відповісти
Вот что дрон животворящий делает !!😃
..
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21.08.2024 22:58 Відповісти
коли приховані густим димом, то вітер дує саме в їх бік, і вони почувають себе дуже добре, при температурі не менше чим 248°по фаренгейту, від горіння пуканів сусідніх резервуарів ))
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21.08.2024 22:58 Відповісти
Горит? Деревянный? Сильно горит? Пока доедем, думаешь, сгорит совсем?

А, ну значится так, пока криминала нет, нам там делать нечего.

Нехай доблестная пожарная охрана занимается.

Была же ведь отличная мысль разбить службы. Чтобы один отдел бандитами занимался, другой карманниками. А то сваливают на тебя всякую мелочь. А о главном подумать некогда.
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21.08.2024 23:10 Відповісти
поначалу было 2 нещасных резервуара а оно вон как гарненько разгорелось.
ну если фсбшных попов уже подключили значит все "идет по плану" явно в тушении)
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21.08.2024 23:24 Відповісти
"Поначалу" була лише трава!
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22.08.2024 00:17 Відповісти
Ще-б якусь ракету в ряд що не горить .
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22.08.2024 00:00 Відповісти
далекувато. Від ЛБЗ десь біля 380 км.
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22.08.2024 01:29 Відповісти
думаю, треба завтра ще один молєбєн провести. Якщо не допоможе, то післязавтра зібрати місцевих, і провести кругом нафтобази хресну ходу з хєругвами.
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22.08.2024 01:35 Відповісти
Згорить усе. Пожарніки кинули гасити. Кацапи радісно спостерігають за вибухами.
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22.08.2024 02:25 Відповісти
Четвертые сутки
Пылают станицы .
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22.08.2024 04:55 Відповісти
Горітиме 🔥🔥🔥ця піда*ська бензоколонка разом із такими ж "пажарньіми" ще довго. Гасити марно, поки все не вигорить та не вибухне🧨🎇 воно не потухне... БРСМ підтвердить Жирнюща ціль, Слава захисникам України!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.08.2024 08:02 Відповісти
 
 