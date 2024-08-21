Нові супутникові фото пожежі на нафтобазі в Ростовській області РФ після атаки українських дронів. ФОТО

На нафтобазі Росрезерву в місті Пролетарськ Ростовської області РФ після атаки українських дронів четверту добу триває пожежа.

Про це свідчать нові супутникові знімки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.





Як порахував OSINT-аналітик, що пише в соціальній мережі X під ніком MT_Anderson, вогонь вже повністю знищив 14 резервуарів з паливом, 4 – частково не пошкоджені, доля ще 44 – невідома, бо вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.

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Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу "Кавказ" у Ростовській області було атаковано безпілотниками Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що на нафтобазі горить понад 10 резервуарів.