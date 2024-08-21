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Новые спутниковые фото пожара на нефтебазе в Ростовской области РФ после атаки украинских дронов. ФОТО

На нефтебазе Росрезерва в городе Пролетарск Ростовской области РФ после атаки украинских дронов четвертые сутки продолжается пожар.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області
Пожежа на нафтобазі в Ростовській області

Как посчитал OSINT-аналитик, пишущий в социальной сети X под ником MT_Anderson, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, 4 - частично не повреждены, судьба еще 44 - неизвестна, так как они по-прежнему скрыты от спутников густым дымом.

Также читайте: Священники РПЦ "помогают" тушить пожар на нефтебазе в Ростовской области, которая горит четвертый день. ФОТО

Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горит более 10 резервуаров.

Автор: 

пожар (5941) россия (95497)


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Топ комментарии
+21
Вот что дрон животворящий делает !!😃
..
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21.08.2024 22:58
+17
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21.08.2024 22:51
+13
українським високоточним осколкам-респект...
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21.08.2024 22:49
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українським високоточним осколкам-респект...
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21.08.2024 22:49 Ответить
і сухій траві
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21.08.2024 22:57 Ответить
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21.08.2024 22:51 Ответить
Героям слава !!!
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21.08.2024 23:06 Ответить
Вот что дрон животворящий делает !!😃
..
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21.08.2024 22:58 Ответить
коли приховані густим димом, то вітер дує саме в їх бік, і вони почувають себе дуже добре, при температурі не менше чим 248°по фаренгейту, від горіння пуканів сусідніх резервуарів ))
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21.08.2024 22:58 Ответить
Горит? Деревянный? Сильно горит? Пока доедем, думаешь, сгорит совсем?

А, ну значится так, пока криминала нет, нам там делать нечего.

Нехай доблестная пожарная охрана занимается.

Была же ведь отличная мысль разбить службы. Чтобы один отдел бандитами занимался, другой карманниками. А то сваливают на тебя всякую мелочь. А о главном подумать некогда.
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21.08.2024 23:10 Ответить
поначалу было 2 нещасных резервуара а оно вон как гарненько разгорелось.
ну если фсбшных попов уже подключили значит все "идет по плану" явно в тушении)
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21.08.2024 23:24 Ответить
"Поначалу" була лише трава!
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22.08.2024 00:17 Ответить
Ще-б якусь ракету в ряд що не горить .
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22.08.2024 00:00 Ответить
далекувато. Від ЛБЗ десь біля 380 км.
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22.08.2024 01:29 Ответить
думаю, треба завтра ще один молєбєн провести. Якщо не допоможе, то післязавтра зібрати місцевих, і провести кругом нафтобази хресну ходу з хєругвами.
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22.08.2024 01:35 Ответить
Згорить усе. Пожарніки кинули гасити. Кацапи радісно спостерігають за вибухами.
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22.08.2024 02:25 Ответить
Четвертые сутки
Пылают станицы .
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22.08.2024 04:55 Ответить
Горітиме 🔥🔥🔥ця піда*ська бензоколонка разом із такими ж "пажарньіми" ще довго. Гасити марно, поки все не вигорить та не вибухне🧨🎇 воно не потухне... БРСМ підтвердить Жирнюща ціль, Слава захисникам України!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.08.2024 08:02 Ответить
 
 