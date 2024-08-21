Новые спутниковые фото пожара на нефтебазе в Ростовской области РФ после атаки украинских дронов. ФОТО
На нефтебазе Росрезерва в городе Пролетарск Ростовской области РФ после атаки украинских дронов четвертые сутки продолжается пожар.
Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как посчитал OSINT-аналитик, пишущий в социальной сети X под ником MT_Anderson, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, 4 - частично не повреждены, судьба еще 44 - неизвестна, так как они по-прежнему скрыты от спутников густым дымом.
Напомним, 18 августа нефтебаза "Кавказ" в Ростовской области была атакована беспилотниками Сил обороны Украины.
Впоследствии стало известно, что на нефтебазе горит более 10 резервуаров.
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+21 Maksim Perepelitca
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+17 Fish Man
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+13 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий21.08.2024 22:49
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А, ну значится так, пока криминала нет, нам там делать нечего.
Нехай доблестная пожарная охрана занимается.
Была же ведь отличная мысль разбить службы. Чтобы один отдел бандитами занимался, другой карманниками. А то сваливают на тебя всякую мелочь. А о главном подумать некогда.
ну если фсбшных попов уже подключили значит все "идет по плану" явно в тушении)
Пылают станицы .