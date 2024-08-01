В российском Омске возник пожар на одном из крупнейших НПЗ. ВИДЕО

В четверг, 1 августа, произошел пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, который расположен в российском Омске.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на территории "Газпромнефть - Омский НПЗ" в районе Нефтяники в Омске произошло возгорание установки АВТ-10. Эта установка предназначена для переработки нефти.

Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров.

Российское МЧС подтвердило пожар на нефтезаводе.

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