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В российском Омске возник пожар на одном из крупнейших НПЗ. ВИДЕО

В четверг, 1 августа, произошел пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, который расположен в российском Омске.

Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на территории "Газпромнефть - Омский НПЗ" в районе Нефтяники в Омске произошло возгорание установки АВТ-10. Эта установка предназначена для переработки нефти.

Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров.

Российское МЧС подтвердило пожар на нефтезаводе.

Смотрите также: В России после взрывов горит НПЗ в Славянске-на-Кубани и нефтебаза в Выборге, - СМИ. ВИДЕО

 

Автор: 

НПЗ (239) пожар (5943) россия (95502)


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Топ комментарии
+30
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01.08.2024 21:10
+29
Голда Меїр: «Якщо у нас є вибір між тим, щоб загинути, викликавши загальне співчуття, або вижити з поганим іміджем, то краще ми залишимося живі».
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01.08.2024 21:11
+21
Горит русня - туши бензином 😁
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01.08.2024 21:12
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01.08.2024 21:10 Ответить
Карма
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01.08.2024 21:43 Ответить
Голда Меїр: «Якщо у нас є вибір між тим, щоб загинути, викликавши загальне співчуття, або вижити з поганим іміджем, то краще ми залишимося живі».
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01.08.2024 21:11 Ответить
Парафраз з арабської "краще бути живою собакою ніж мертвим левом".
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01.08.2024 21:46 Ответить
"Хто знахо́диться поміж живих, той має надію, бо краще собаці живому, ніж ле́вові ме́ртвому!"
(Екклезіаста 9 глава - Біблія). Найвірогідніше Голда Меїр процитувала саме це висловлювання царя Соломона, а не якихось міфічних арабів.
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01.08.2024 21:56 Ответить
Біблейські тексти, як зясувалось, вміщують величезну кількість історій поцуплених у сусідніх народів.
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01.08.2024 22:06 Ответить
Я вказав конкретне першоджерело цього висловлення. А ви посилаєтесь лише на якихось абстрактних арабів. Якщо в якомусь арабському творі є така крилата фраза і він давніший за Біблію, то ніщо не заважає вам процитувати такий арабський твір, а інакше це лише ваші нічим не обґрунтовані припущення.
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01.08.2024 22:19 Ответить
Я вже не маю потреби фіксувати джерела древніх текстів. Останнім часом було багато публікацій саме на цю тему повязаних з археологічними знахідками та розшифруванням древніх текстів з того регіону. Тора краще збереглася, тому легко "привласнила" собі розум зниклих або знищених євреями народів.
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01.08.2024 22:53 Ответить
У зникклих народів, нічого подібного і близько не було. Нічого було привласнювати
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01.08.2024 23:14 Ответить
Мені зрозуміла ваша "аргументація". Якщо опонент не має конкретних посилань тоді починається згадування про абстрактних древніх арабів, про якихось археологів та "англійських вчених". Прохання мені більше не писати, відповідати вам не буду, або пишіть що завгодно - це ваше право, для багатьох важливо щоб їх слово було крайнім. А я краще скористаюсь порадою царя Соломона: "Відійди від чоловіка у якого ти не помічаєш розумних уст." (Приповістей 14 глава - Біблія) Людина яка зневажливо ставиться до Біблії для мене, м'яко кажучи, не цікава.
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01.08.2024 23:15 Ответить
Чому я атеїст? Та хоча б тому що у Другій Світовій християни масово вбивали християн, а сьогодні кацапи які цитують крадену Біблію прийшли вбивати нас...
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01.08.2024 23:22 Ответить
Тут правильніше біблійне "око за око, зуб за зуб", а не "коли тебе вальнули у праву щоку, то ще настав ліву".
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01.08.2024 23:24 Ответить
А як вам "да убоітся жєна мужа своєго" і "всякая власть от Бога"?
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01.08.2024 23:33 Ответить
це ж вєтхій завєт
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02.08.2024 08:39 Ответить
в те времена небыло никаких арабов были семитские племена это те же евреи как и арабы все от Авраама так что у кого кто спер?
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01.08.2024 22:26 Ответить
З'ясувалося, що це не з'ясувалося. Поширена думка, яка не має ніяких доказів
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01.08.2024 23:13 Ответить
Якщо проаналізуєте, то між цими цитатами жодної подібності нема. Живий собака це хтось типу Лукашенка.
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01.08.2024 22:14 Ответить
А що таке? Це теж братній семітський народ ?))
І релігії у них братні, семітські ("аврамічні" по-православному)
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02.08.2024 01:47 Ответить
Це цілком інше. "краще бути живою собакою ніж мертвим левом" - це для Лукашенка пасує.
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01.08.2024 22:12 Ответить
Це не з а рабської. Це це сказав цар Соломон
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01.08.2024 23:11 Ответить
Горит русня - туши бензином 😁
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01.08.2024 21:12 Ответить
Нема його - дай керосину
Нема нічого - дай п@зди
І щоб горіло дві доби

Горить русня
Барак димить
А тут гебня
Щось белькотить

Шайгу з Герасімом бухають
Пєсков з Лавровим вже в гімно
А нафтобази все палають
Бо треба знищити лайно!
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01.08.2024 21:21 Ответить
Плюс.
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01.08.2024 21:48 Ответить
да ви пііт!
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02.08.2024 08:40 Ответить
день не пропав на дарма
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01.08.2024 21:13 Ответить
тревожно...
ми можемо чим то допомогти?
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01.08.2024 21:13 Ответить
каросином !
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01.08.2024 21:26 Ответить
гаси пожежу подібним тому, що палає!
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01.08.2024 21:29 Ответить
"Следуйте старому мудрому правилу - лечить подобное подобным."

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01.08.2024 22:01 Ответить
"Любо-дорого", як каже кацапня. 🤓👍
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01.08.2024 21:16 Ответить
хочу щоб на ярославльський НПЗ впав суперджет з моблізованими.
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01.08.2024 21:22 Ответить
Це точно. Префікс "супер" цей флюґцойґ поки ще не заслужив.
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01.08.2024 21:24 Ответить
заслужив на "супержжот". Нещодавно горів класно.
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01.08.2024 21:29 Ответить
А я вже думав - Ф-16 уже "край" на сьогодні!!! Ох і "довгорукі" ми стали!!!
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01.08.2024 21:33 Ответить
там ще багато чого, що ми не бачимо.
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01.08.2024 21:52 Ответить
Галю, ми теж у шоці!

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01.08.2024 21:24 Ответить
ого ГУР працює, то Сирія то Омськ
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01.08.2024 21:26 Ответить
мобільний кабінет пожежника з маячком мені сподобався. Таку практику треба переносити на всі НПЗ на расії.
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01.08.2024 21:27 Ответить
Так насправді на серйозних пожежах завжди утворюється штаб. І виглядає він саме так)
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01.08.2024 22:57 Ответить
от я ж і кажу - побільше таких штабів.
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01.08.2024 23:03 Ответить
Казахстан почав бомбити окуповані території
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01.08.2024 21:27 Ответить
Оно само…
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01.08.2024 21:29 Ответить
Пожежник милується на відеокартинку у великий монітор - що довше дивишся, то менше гасити.
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01.08.2024 21:30 Ответить
як зараз модно писати - в цю гру, виявилося, можна грати вдвох... а спрощено - виявилося, що уацапня більш вразлива, ніж ми, бо їх територію прикрити взагалі неможливо. А щодо омська - то самий потужний НПЗ лаптів Чи не 20 млн. тон на рік, можу помилитися, не буду гуглити
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01.08.2024 21:31 Ответить
ні, не помилився.
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01.08.2024 23:05 Ответить
Свободу ОНР!
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01.08.2024 21:32 Ответить
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01.08.2024 21:44 Ответить
300 квадратных метров - это 17м х 17 м, много..
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01.08.2024 21:47 Ответить
Горить колона
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01.08.2024 21:54 Ответить
колона АВТ зазвичай 5-7 метрів діаметром, висотою від 30 до 50 метрів, залежно від потужності.
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01.08.2024 23:19 Ответить
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01.08.2024 21:48 Ответить
Рашисти, самі собі палять оті НПЗ, щоб не передавати їх, в руки аброхамію або шуфричу з ВРУ, поки зеленський, всі свої сили, напряг на самміти міру-мір…
Потім обмилок прутін, через нестачу палива на московії, не поїде на ті самміти…
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01.08.2024 21:51 Ответить
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01.08.2024 22:00 Ответить
Який жах! Це ж напевно там люди могли постраждати, або загинути. Яке горе…

А ***, це ж оркостан смердючий , там же немає людей.
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01.08.2024 22:12 Ответить
Із Сирії до Омська. Москва десь посередині. У чому затримка?
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01.08.2024 22:30 Ответить
 
 