В российском Омске возник пожар на одном из крупнейших НПЗ. ВИДЕО
В четверг, 1 августа, произошел пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, который расположен в российском Омске.
Об этом сообщают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на территории "Газпромнефть - Омский НПЗ" в районе Нефтяники в Омске произошло возгорание установки АВТ-10. Эта установка предназначена для переработки нефти.
Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров.
Российское МЧС подтвердило пожар на нефтезаводе.
Топ комментарии
+30 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий01.08.2024 21:10
+29 YU ST
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+21 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий01.08.2024 21:12
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(Екклезіаста 9 глава - Біблія). Найвірогідніше Голда Меїр процитувала саме це висловлювання царя Соломона, а не якихось міфічних арабів.
І релігії у них братні, семітські ("аврамічні" по-православному)
Нема нічого - дай п@зди
І щоб горіло дві доби
Горить русня
Барак димить
А тут гебня
Щось белькотить
Шайгу з Герасімом бухають
Пєсков з Лавровим вже в гімно
А нафтобази все палають
Бо треба знищити лайно!
ми можемо чим то допомогти?
Потім обмилок прутін, через нестачу палива на московії, не поїде на ті самміти…
А ***, це ж оркостан смердючий , там же немає людей.