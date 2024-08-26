В российском Омске раздался взрыв на НПЗ: Возник пожар
На Омском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.
Предварительно взорвалась установка АВТ-11. Там возник пожар.
Местные заявили, что перед пожаром раздался громкий взрыв. Из установки АВТ-11, которая предназначена для разделения нефти на фракции и дальнейшей их переработки, идет огонь. Площадь пожара - 1000 квадратных метров.
Топ комментарии
+18 Hanka Panyanka
показать весь комментарий26.08.2024 12:40
+15 Oleksandr Kachmola #584402
показать весь комментарий26.08.2024 12:39
+14 Суслик Агроном
показать весь комментарий26.08.2024 12:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Омский нефтеперерабатывающий завод, основанный в 1955 году, мощностью 22 млн тонн нефти в год - крупнейший в России.
- а у пєтропавловскє-камчатском- полночь
Взрыв, прогремевший в понедельник, на Омском нефтеперерабатывающем заводе, вывел из строя почти половину его мощностей предприятия, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, в результате инцидента получила повреждения и была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11 - наиболее производительная на заводе.
Пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в «штатном» режиме, возгорание оборудования «полностью локализовано». Инцидент не повлияет на производственную программу, поскольку «план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», подчеркнули в пресс-службе. В результате взрыва и пожара на заводе один человек погиб, семеро пострадали.
За январь-май выпуск бензина в России, по данным Росстата, упал на 20%, а дизельного топлива - на 11% по сравнению с уровнями конца декабря. В начале июня российские власти засекретили статистику по выпуску топлива, ссылаясь на санкции и угрозу «манипуляций» рынком.
https://www.moscowtimes.ru/2024/08/26/krupneishii-npz-rossii-ostanovil-pochti-polovinu-moschnostei-posle-vzriva-a140343