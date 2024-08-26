В российском Омске раздался взрыв на НПЗ: Возник пожар

На Омском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Предварительно взорвалась установка АВТ-11. Там возник пожар.

Местные заявили, что перед пожаром раздался громкий взрыв. Из установки АВТ-11, которая предназначена для разделения нефти на фракции и дальнейшей их переработки, идет огонь. Площадь пожара - 1000 квадратных метров.

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