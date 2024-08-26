РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10935 посетителей онлайн
Новости Фото
13 548 20

В российском Омске раздался взрыв на НПЗ: Возник пожар

На Омском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Предварительно взорвалась установка АВТ-11. Там возник пожар.

Местные заявили, что перед пожаром раздался громкий взрыв. Из установки АВТ-11, которая предназначена для разделения нефти на фракции и дальнейшей их переработки, идет огонь. Площадь пожара - 1000 квадратных метров.

Также читайте: Пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ: на 8 сутки возник новый очаг огня

На Омському НПЗ пролунав вибух, виникла пожежа
На Омському НПЗ пролунав вибух, виникла пожежа

Автор: 

НПЗ (239) пожар (5944) россия (95515)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
вже пора припиняти різні сантименти, це війна, треба методично винищувати всі нафто-переробні потужності рашкі...
показать весь комментарий
26.08.2024 12:40
+15
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:39
+14
СПОДІВАЮСЯ ЦЕ ДНІВ НА ДЕСЯТЬ...
показать весь комментарий
26.08.2024 12:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову "хахли"? Так ми скоро і до Хайшеньвею доберемося!
показать весь комментарий
26.08.2024 12:35 Ответить
Треба срочно "молєбєн" провести.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:37 Ответить
СПОДІВАЮСЯ ЦЕ ДНІВ НА ДЕСЯТЬ...
показать весь комментарий
26.08.2024 12:37 Ответить
Скрєпнєнько. На освітленні ночером зекономлять. Щоб вони взимку й на опаленні так економили!
показать весь комментарий
26.08.2024 12:37 Ответить
Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:39 Ответить
«Полтавський палій» або «Мені нравиться, як воно горить…»
показать весь комментарий
26.08.2024 20:29 Ответить
Далековато для дронов будет...
показать весь комментарий
26.08.2024 12:40 Ответить
Расстояние по прямой - 2544 км.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:47 Ответить
Завербовані буряти жужжать.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:59 Ответить
Эти могут, за пару ящиков бормотухи.
показать весь комментарий
26.08.2024 16:36 Ответить
вже пора припиняти різні сантименти, це війна, треба методично винищувати всі нафто-переробні потужності рашкі...
показать весь комментарий
26.08.2024 12:40 Ответить
👏👍згодна! Давно пора давати дійсно дзеркальні відповіді. Валять по енергетиці - їм також. Школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки - все теж саме. Може через ср@ку хоч дійде, що вони роблять.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:44 Ответить
крупнейший в ихнем колхозе.....
Омский нефтеперерабатывающий завод, основанный в 1955 году, мощностью 22 млн тонн нефти в год - крупнейший в России.
показать весь комментарий
26.08.2024 12:43 Ответить
Кацапы город назвали в честь Георга Ома!
показать весь комментарий
26.08.2024 12:52 Ответить
дым с трубы?
показать весь комментарий
26.08.2024 12:54 Ответить
Вряд ли это мы. Скорее всего человеческий фактор + перегрузка мощностей + износ оборудования и невозможность получить импортные запчасти - все это ведет к тому что количество техногенных аварий и слава богу - катастроф - будет расти.
показать весь комментарий
26.08.2024 13:03 Ответить
Нічого дивного, - пекельні башти мордора палають вогнем.

показать весь комментарий
26.08.2024 13:37 Ответить
ще трошки і у 15.00,за Києвом, як колись будуть казати
- а у пєтропавловскє-камчатском- полночь
показать весь комментарий
26.08.2024 13:47 Ответить
факел з труби ??
показать весь комментарий
26.08.2024 16:32 Ответить
Крупнейший НПЗ России остановил почти половину мощностей после взрыва

Взрыв, прогремевший в понедельник, на Омском нефтеперерабатывающем заводе, вывел из строя почти половину его мощностей предприятия, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, в результате инцидента получила повреждения и была остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11 - наиболее производительная на заводе.

Пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в «штатном» режиме, возгорание оборудования «полностью локализовано». Инцидент не повлияет на производственную программу, поскольку «план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», подчеркнули в пресс-службе. В результате взрыва и пожара на заводе один человек погиб, семеро пострадали.

За январь-май выпуск бензина в России, по данным Росстата, упал на 20%, а дизельного топлива - на 11% по сравнению с уровнями конца декабря. В начале июня российские власти засекретили статистику по выпуску топлива, ссылаясь на санкции и угрозу «манипуляций» рынком.

https://www.moscowtimes.ru/2024/08/26/krupneishii-npz-rossii-ostanovil-pochti-polovinu-moschnostei-posle-vzriva-a140343
показать весь комментарий
26.08.2024 20:58 Ответить
 
 