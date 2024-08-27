Крупнейший НПЗ России остановил почти половину своих мощностей в результате взрыва

Взрыв на Омском нефтеперерабатывающем заводе вывел из строя почти половину мощностей предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на Reuters.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в результате инцидента была повреждена и остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11 - самая производительная на заводе.

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Установка АВТ-11, которую запустили в 2023 году, перерабатывает в год 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата и обеспечивает 41% мощности Омского НПЗ. Завод является крупнейшим в России и производит примерно десятую часть всего топлива в стране.

По словам источников Reuters, прекращение переработки нефти на АВТ-11 может привести к полной остановке гидрокрекинга на Омском НПЗ.

Вторую по производительности на Омском НПЗ первичную установку - АВТ-10 (8,6 миллиона тонн в год, 37% мощности НПЗ) - ранее останавливали из-за пожара 1 августа. На время ее простоя, пишет издание, НПЗ возвращал в работу некоторые старые первичные установки.

Пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в "штатном" режиме, возгорание оборудования "полностью локализовано". Инцидент не повлияет на производственную программу, поскольку "план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия". В результате взрыва и пожара на заводе один человек погиб, семеро пострадали.

26 августа сообщалось, что на Омском НПЗ прогремел взрыв и возник пожар.

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