Крупнейший НПЗ России остановил почти половину своих мощностей в результате взрыва
Взрыв на Омском нефтеперерабатывающем заводе вывел из строя почти половину мощностей предприятия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на Reuters.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в результате инцидента была повреждена и остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11 - самая производительная на заводе.
Установка АВТ-11, которую запустили в 2023 году, перерабатывает в год 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата и обеспечивает 41% мощности Омского НПЗ. Завод является крупнейшим в России и производит примерно десятую часть всего топлива в стране.
По словам источников Reuters, прекращение переработки нефти на АВТ-11 может привести к полной остановке гидрокрекинга на Омском НПЗ.
Вторую по производительности на Омском НПЗ первичную установку - АВТ-10 (8,6 миллиона тонн в год, 37% мощности НПЗ) - ранее останавливали из-за пожара 1 августа. На время ее простоя, пишет издание, НПЗ возвращал в работу некоторые старые первичные установки.
Пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в "штатном" режиме, возгорание оборудования "полностью локализовано". Инцидент не повлияет на производственную программу, поскольку "план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия". В результате взрыва и пожара на заводе один человек погиб, семеро пострадали.
26 августа сообщалось, что на Омском НПЗ прогремел взрыв и возник пожар.
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Явно працювали диверсанти в росії.
фсб-бортніков та полкан-лілфпутін повинні піти з посад ще після Крокуса...
Повірте, це просто смішно виглядає.....
І дійсно, за Конституцією на посаду спікера призначає ВРУ (читай, аппаратчікі), тобто якщо буде якось не так себе поводити, легко замінити на умовного дмитрука.
З зєлєй такий трюк не пройде.