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Новости Война
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Крупнейший НПЗ России остановил почти половину своих мощностей в результате взрыва

Вибух на Омському НПЗ

Взрыв на Омском нефтеперерабатывающем заводе вывел из строя почти половину мощностей предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на Reuters.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в результате инцидента была повреждена и остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-11 - самая производительная на заводе.

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Установка АВТ-11, которую запустили в 2023 году, перерабатывает в год 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата и обеспечивает 41% мощности Омского НПЗ. Завод является крупнейшим в России и производит примерно десятую часть всего топлива в стране.

По словам источников Reuters, прекращение переработки нефти на АВТ-11 может привести к полной остановке гидрокрекинга на Омском НПЗ.

Вторую по производительности на Омском НПЗ первичную установку - АВТ-10 (8,6 миллиона тонн в год, 37% мощности НПЗ) - ранее останавливали из-за пожара 1 августа. На время ее простоя, пишет издание, НПЗ возвращал в работу некоторые старые первичные установки.

Пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в "штатном" режиме, возгорание оборудования "полностью локализовано". Инцидент не повлияет на производственную программу, поскольку "план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия". В результате взрыва и пожара на заводе один человек погиб, семеро пострадали.

26 августа сообщалось, что на Омском НПЗ прогремел взрыв и возник пожар.

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Автор: 

НПЗ (239) россия (95402)


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Якщо після вчорашнього ракетного поносу, на паРаші залишиться хоч один працюючий нпз, Гундос з будангою і сирком мають йти з посад.
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27.08.2024 10:25 Ответить
дитячий садок
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27.08.2024 10:32 Ответить
До Омська ніякий дрон ні з України ні з Курщини не долетить.
Явно працювали диверсанти в росії.
фсб-бортніков та полкан-лілфпутін повинні піти з посад ще після Крокуса...
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27.08.2024 15:21 Ответить
Після цієї "потужної" промови, ви ніжкою суворо не забули тупнути?
Повірте, це просто смішно виглядає.....
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27.08.2024 10:33 Ответить
Між іншим, русня через свій ТаймЗє зливає інфу, що їм на посаді т.в.о Президента більш вигідний Стефанчук, як набагато більш керована фігура.
І дійсно, за Конституцією на посаду спікера призначає ВРУ (читай, аппаратчікі), тобто якщо буде якось не так себе поводити, легко замінити на умовного дмитрука.
З зєлєй такий трюк не пройде.
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27.08.2024 10:51 Ответить
Дрончиками зруйнувати НПЗ?
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27.08.2024 13:25 Ответить
Срочно повторить по АВТ-10.
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27.08.2024 11:02 Ответить
Пора в догонку кількома "паляницями" влупити!
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27.08.2024 14:42 Ответить
 
 