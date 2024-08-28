БПЛА атаковали нефтебазу в Кировской области РФ: "Третий на снижение пошел! Сейчас #банет!". ВИДЕО(обновлено)
В Кировской области РФ беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.
Об этом сообщил губернатор Александр Соколов, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько минут назад осуществлен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем", - отметил он.
Увага! Ненормативна лексика!
По данным росСМИ, нефтебазу в Кировской области атаковали три БПЛА, после удара и взрыва один из резервуаров загорелся.
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+16 Виталий #548501
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Гойда!
Щоб не "зжирало" останню частину вашого посту, перед тим як натиснути "відправити" виділить текст коменту.
Маєте повне право.
Зазвичай, у мрний час монтаж (без часу на проектування) такої колони з нуля займав час від півроку і більше.
яж кажу - ви маєте право слухати будь-якого кацапського коментатора, який вам залюбки розкаже, як ЕЛОУ-АВТ відновлюється за тиждень.
На Луганському напрямку у ворога буде менше палива.