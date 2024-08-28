БПЛА атаковали нефтебазу в Кировской области РФ: "Третий на снижение пошел! Сейчас #банет!". ВИДЕО(обновлено)

В Кировской области РФ беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.

Об этом сообщил губернатор Александр Соколов, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько минут назад осуществлен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем", - отметил он.

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По данным росСМИ, нефтебазу в Кировской области атаковали три БПЛА, после удара и взрыва один из резервуаров загорелся.

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