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Новости Война
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БПЛА атаковали нефтебазу в Кировской области РФ: "Третий на снижение пошел! Сейчас #банет!". ВИДЕО(обновлено)

У Кіровській області РФ атаковано ємність для зберігання нафтопродуктів

В Кировской области РФ беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич.

Об этом сообщил губернатор Александр Соколов, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько минут назад осуществлен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем", - отметил он.

Увага! Ненормативна лексика!

По данным росСМИ, нефтебазу в Кировской области атаковали три БПЛА, после удара и взрыва один из резервуаров загорелся.

Также читайте: Минобороны России заявило о якобы сбивании 5 БпЛА над территорией двух регионов РФ

Ємність для зберігання нафтопродуктів атаковано у Кіровській області РФ

Автор: 

беспилотник (3559) россия (95413)


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Топ комментарии
+16
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28.08.2024 11:08
+13
Не знаю, но видимо им преподает - Азиров...
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28.08.2024 11:51
+12
це чуваші вчать українську, чи удмурти?
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28.08.2024 11:46
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Розвідка - маршрут прокладав.
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28.08.2024 10:54 Ответить
це не розвідка - він летів на НБ, яка за об'ємом майже така сама, як "Пролєтарська". Ну, десь на двадять резервуарів менша.
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28.08.2024 11:15 Ответить
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28.08.2024 11:08 Ответить
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28.08.2024 11:20 Ответить
це чуваші вчать українську, чи удмурти?
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28.08.2024 11:46 Ответить
Не знаю, но видимо им преподает - Азиров...
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28.08.2024 11:51 Ответить
Вiн знiтнii прiпiд!
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28.08.2024 12:37 Ответить
вотяки
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28.08.2024 15:12 Ответить
або тудовляни
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28.08.2024 16:06 Ответить
пекельні борошна!
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28.08.2024 11:46 Ответить
Кацапи пишуть, що після третього прильоту таки загорілось
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28.08.2024 11:47 Ответить
О, вже четвертий приліт і друга цистерна передає ПОЛУМ'ЯНИЙ привіт братському узькому народу
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28.08.2024 12:07 Ответить
дайош пролєтарская 2.0 !!
Гойда!
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28.08.2024 12:16 Ответить
1,5 тис.км...Дрони туди добирались пів суток..
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28.08.2024 12:09 Ответить
від Шостки 1200 км. Якщо облітати Рязань та Нижній Новгород - хай 1300. Дев'ять годин летіти. Скоріше, ніж в Алєнью.
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28.08.2024 12:22 Ответить
1 час назад - Це перша атака на Кіровську область. Місто Котельнич знаходиться приблизно за 1,5 тис. км від кордону з Україною. Нагадаємо, у Ростовській ..
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28.08.2024 12:37 Ответить
завжди намагайтесь перевіряти самі інформацію. Нафтобаза у Котельничі знаходиться на відстані трохи більше 1100 км від кордону з Чернігівською областю.

Щоб не "зжирало" останню частину вашого посту, перед тим як натиснути "відправити" виділить текст коменту.
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28.08.2024 12:43 Ответить
Перевіряти відстань до іпіней свинособачих? Вибачте,мені пофуй...
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28.08.2024 13:02 Ответить
тоді вам прийдеться продовжувати вірити всьому, що напишуть. Навіть якщо наисали би що "Місто Котельнич знаходиться приблизно за три тис. км від кордону з Україною".
Маєте повне право.
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28.08.2024 13:09 Ответить
Дякую за пораду,шановний пане..
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28.08.2024 13:14 Ответить
там у кацапів більша тргедія - на невизначений час наїбнувся найбільший НПЗ - омський, який переробляє близько 21 мільйона тон нафти на рік. Спочатку першого серпня випадково сталась пожежа на установці АВТ-10 (мінус вісім мільйонів тон переробки), а позавчора випадково стався вибух, який вивів з ладу первинну установку перероблення нафти АВТ-11 (мінус 9 мільйонів тон переробки). НПЗ практично перестав функціонувати.
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28.08.2024 12:14 Ответить
Через пару тижднів буде працювати,а може і раніше..
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28.08.2024 13:04 Ответить
ніт. Не буде. ЕЛОУ АВТ - дуже складна і дороговартісна установка, яка має багатоімпортних комплектуючих. І зараз у рф виникли труднощі з ремонтом уражених установок АВТ, бо санкції значно ускладнили, а інколи і унеможливили отримання компонентів для цих установок.
Зазвичай, у мрний час монтаж (без часу на проектування) такої колони з нуля займав час від півроку і більше.
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28.08.2024 13:16 Ответить
Попередньо уражені колони запрацювали без великих проблем...
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28.08.2024 13:33 Ответить
це ви теж десь прочитали?
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28.08.2024 13:43 Ответить
Крутіхіна слухав..
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28.08.2024 14:20 Ответить
і що він вам розказав? як відновили з тиждень на НПЗ у Салаваті устаноку каткрекінга після ураження у травні? чи як відновили установку ЕЛОУ-АВТ-3 на Рязанському НПЗ після ураження у травні? чи може як відновили установки АВТ-1 і АВТ-3 на волгоградському НПЗ пісдя ураження у травні?
яж кажу - ви маєте право слухати будь-якого кацапського коментатора, який вам залюбки розкаже, як ЕЛОУ-АВТ відновлюється за тиждень.
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28.08.2024 14:50 Ответить
Интересно... А если их запускать например по рф танкерам в море с каких нить невинных корабликов... Хм. Повез какой нить ванька нефть в Индию и не доходя бац и сгорел
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28.08.2024 13:30 Ответить
Грета Тумберг проти...
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28.08.2024 13:35 Ответить
там ще на кацапії горить https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B013 Камєнскій міні-НПЗ у Камєнск-Шахтінску після сьогоднішньої атаки БПЛА.
На Луганському напрямку у ворога буде менше палива.
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28.08.2024 15:02 Ответить
Та і йух з ним!
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28.08.2024 15:49 Ответить
 
 