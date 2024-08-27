Минобороны России заявило о якобы сбивании 5 БпЛА над территорией двух регионов РФ
В российском Минобороны утверждают, что в ночь на 27 августа 2024 года якобы были уничтожены пять украинских дронов над территорией двух областей РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Согласно сводке РФ, силы ПВО уничтожили 5 беспилотников, в том числе два в Курске и три над территорией Белгородской области.
В то же время в Курске утром 27 августа пожаловались на атаку беспилотников.
По словам мэра Курска Игоря Куцака, в результате атаки дронов есть несколько незначительных повреждений, также произошло возгорание на дачном участке.
По его данным, люди не пострадали. Однако на месте работают оперативные службы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий27.08.2024 08:39 Ответить Мне нравится 0
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий27.08.2024 08:55 Ответить Мне нравится 0
Ivan Iktor
показать весь комментарий27.08.2024 09:15 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль