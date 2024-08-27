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Минобороны России заявило о якобы сбивании 5 БпЛА над территорией двух регионов РФ

У Росії заявили про атаку українських БПЛА вночі 27 серпня

В российском Минобороны утверждают, что в ночь на 27 августа 2024 года якобы были уничтожены пять украинских дронов над территорией двух областей РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Согласно сводке РФ, силы ПВО уничтожили 5 беспилотников, в том числе два в Курске и три над территорией Белгородской области.

У Курську заявили про атаку безпілотників

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В то же время в Курске утром 27 августа пожаловались на атаку беспилотников.

По словам мэра Курска Игоря Куцака, в результате атаки дронов есть несколько незначительных повреждений, также произошло возгорание на дачном участке.

По его данным, люди не пострадали. Однако на месте работают оперативные службы.

Курськ

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Автор: 

беспилотник (3548) россия (95402) Минобороны рф (925) Курск (1083)


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Чотири збили валянками і один галошами.
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27.08.2024 08:39 Ответить
Дааа! Збити 5 ( п'ять!!!) безпілотників над двома!!! регіонами - то як знайти 5 голок у двох стогах сіна! То неймовірно важко, бо бежпілотники матенькі, а кчцапські регіони великі. 😊 (Це сарказм, якщо щось).
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27.08.2024 08:55 Ответить
Потужна відповідь
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27.08.2024 09:15 Ответить
 
 