Минобороны России заявило о якобы сбивании 5 БпЛА над территорией двух регионов РФ

В российском Минобороны утверждают, что в ночь на 27 августа 2024 года якобы были уничтожены пять украинских дронов над территорией двух областей РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Согласно сводке РФ, силы ПВО уничтожили 5 беспилотников, в том числе два в Курске и три над территорией Белгородской области.

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В то же время в Курске утром 27 августа пожаловались на атаку беспилотников.

По словам мэра Курска Игоря Куцака, в результате атаки дронов есть несколько незначительных повреждений, также произошло возгорание на дачном участке.

По его данным, люди не пострадали. Однако на месте работают оперативные службы.

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