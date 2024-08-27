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Міноборони Росії заявило про нібито збиття 5 БпЛА над територією двох регіонів РФ

У Росії заявили про атаку українських БПЛА вночі 27 серпня

У російському Міноборони стверджують, що у ніч на 27 серпня 2024 року нібито було знищено п'ять українських дронів над територією двох областей РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони РФ у своєму телеграм-каналі.

Згідно зі зведенням РФ, сили ППО знищили 5 безпілотників, зокрема два у Курську та три над територією Білгородської області.

У Курську заявили про атаку безпілотників

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Саратовську область. ВIДЕО 

Водночас у Курську вранці 27 серпня поскаржилися на атаку безпілотників. 

За словами мера Курська Ігоря Куцака, унаслідок атаки дронів є кілька незначних ушкоджень, також сталося займання на дачній ділянці.

За його даними, люди не постраждали. Проте на місці працюють оперативні служби.

Курськ

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про збиття 7 БпЛА над трьома областями

Автор: 

безпілотник (4110) росія (64969) Міноборони рф (702) Курськ (1094)


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Чотири збили валянками і один галошами.
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27.08.2024 08:39 Відповісти
Дааа! Збити 5 ( п'ять!!!) безпілотників над двома!!! регіонами - то як знайти 5 голок у двох стогах сіна! То неймовірно важко, бо бежпілотники матенькі, а кчцапські регіони великі. 😊 (Це сарказм, якщо щось).
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27.08.2024 08:55 Відповісти
Потужна відповідь
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27.08.2024 09:15 Відповісти
 
 