Міноборони Росії заявило про нібито збиття 5 БпЛА над територією двох регіонів РФ

У російському Міноборони стверджують, що у ніч на 27 серпня 2024 року нібито було знищено п'ять українських дронів над територією двох областей РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони РФ у своєму телеграм-каналі.

Згідно зі зведенням РФ, сили ППО знищили 5 безпілотників, зокрема два у Курську та три над територією Білгородської області.

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Водночас у Курську вранці 27 серпня поскаржилися на атаку безпілотників.

За словами мера Курська Ігоря Куцака, унаслідок атаки дронів є кілька незначних ушкоджень, також сталося займання на дачній ділянці.

За його даними, люди не постраждали. Проте на місці працюють оперативні служби.

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