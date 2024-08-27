Міноборони Росії заявило про нібито збиття 5 БпЛА над територією двох регіонів РФ
У російському Міноборони стверджують, що у ніч на 27 серпня 2024 року нібито було знищено п'ять українських дронів над територією двох областей РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони РФ у своєму телеграм-каналі.
Згідно зі зведенням РФ, сили ППО знищили 5 безпілотників, зокрема два у Курську та три над територією Білгородської області.
Водночас у Курську вранці 27 серпня поскаржилися на атаку безпілотників.
За словами мера Курська Ігоря Куцака, унаслідок атаки дронів є кілька незначних ушкоджень, також сталося займання на дачній ділянці.
За його даними, люди не постраждали. Проте на місці працюють оперативні служби.
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ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар27.08.2024 08:39 Відповісти Мені подобається 0
Rostyslav Komarnytsky
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Ivan Iktor
показати весь коментар27.08.2024 09:15 Відповісти Мені подобається 0
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