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У Росії заявили про збиття 7 БпЛА над трьома областями

безпілотник,українській

Вночі 24 серпня російська ППО нібито знищила над Воронезькою, Бєлгородською та Брянською областями 7 безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони РФ у своєму телеграм-каналі.

Згідно зі зведенням росіян, черговими засобами ППО знищено сім БпЛА літакового типу. П'ять БпЛА знищено над територією Воронезької області, і по одному над територіями Бєлгородської та Брянської областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Склад боєприпасів горить та детонує у Воронезькій області РФ. ВІДЕО+ФОТО

Атака БпЛА на РФ

Нагадаємо, у Воронезькій області зранку 24 серпня заявили про атаку безпілотників, унаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів. 

Після нічної атаки безпілотників у Воронезькій області Росії запровадили режим надзвичайної ситуації 

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безпілотник (4101) росія (64926) Міноборони рф (701)


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у Воронезькій знову збили БПЛА тим же https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 польовим складом *********** біля Сєргєєвки, яким вже збивали https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/posle-pryleta-po-********-skladu-vlasty-voronezhskoj-oblasty-obyavyly-ob-evakuaczyy 7-го липня . Сподіваюсь, https://x.com/i/status/1827215352725422284 охорона вижила не вся .
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24.08.2024 15:09 Відповісти
 
 