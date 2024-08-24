У Росії заявили про збиття 7 БпЛА над трьома областями

Вночі 24 серпня російська ППО нібито знищила над Воронезькою, Бєлгородською та Брянською областями 7 безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони РФ у своєму телеграм-каналі.

Згідно зі зведенням росіян, черговими засобами ППО знищено сім БпЛА літакового типу. П'ять БпЛА знищено над територією Воронезької області, і по одному над територіями Бєлгородської та Брянської областей.

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Нагадаємо, у Воронезькій області зранку 24 серпня заявили про атаку безпілотників, унаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Після нічної атаки безпілотників у Воронезькій області Росії запровадили режим надзвичайної ситуації