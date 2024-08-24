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У Воронезькій області РФ запроваджено режим надзвичайної ситуації після нічної атаки БпЛА

У Воронезькій області ввели режим надзвичайної ситуації

У Воронезькій області Росії запровадили режим надзвичайної ситуації після нічної атаки безпілотників. Унаслідок удару сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SHOT та губернатора Воронезької області Олександра Гусєва у Telegram.

Режим надзвичайної ситуації оголосили в Острогозькому районі Воронезької області.

Губернатор регіону стверджує, що проведено евакуацію одного села та одного поселення, близько 200 осіб. Там розгорнули пункт тимчасового розміщення.

У Воронезькій області РФ введено режим надзвичайної ситуації після нічної атаки БпЛА

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Склад боєприпасів горить та детонує у Воронезькій області РФ. ВІДЕО+ФОТО

За його словами, через пошкодження лінії електропередач в одному із сіл Острогозького району можуть спостерігатися перебої з електропостачанням. Він додав, що детонація БК продовжується.

Гусєв зазначив, що російські сили ППО нібито збили п'ять дронів, а склад спалахнув від їхніх уламків.

У Воронезькій області РФ введено режим надзвичайної ситуації після нічної атаки БпЛА

Нагадаємо, у Воронезькій області зранку 24 серпня заявили про атаку безпілотників, унаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

В Острогозьку розташовується навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області режим надзвичайної ситуації підвищений до федерального рівня

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пожежа (4311) росія (64926) надзвичайна ситуація (49) склад БК (61)


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Топ коментарі
+16
У Воронезькій области введено режим веселої святкової метушні.
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24.08.2024 09:17
+16
Частина козломордих вже відчуває себе як німці в Дрездені 1944-го року. Але ще дуже мала частина...
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24.08.2024 09:19
+16
Добре падали рештки збитих дронів, прямо на важливі об'єкти,що наразі населення прийшлося евакуювати. З Днем Незалежності України
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24.08.2024 09:24
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тю - тільки ж трава горіла
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24.08.2024 09:15 Відповісти
Всьо по плану
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24.08.2024 09:16 Відповісти
Что же проізошло ? )))))
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24.08.2024 09:29 Відповісти
У Воронезькій области введено режим веселої святкової метушні.
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24.08.2024 09:17 Відповісти
Частина козломордих вже відчуває себе як німці в Дрездені 1944-го року. Але ще дуже мала частина...
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24.08.2024 09:19 Відповісти
До "дрездена" ще дуже далеко, адже "уламки" дронів падають виключно на військово-енергетичну структуру. То ж "пощастило" тільки тим, хто мешкає та працює поруч.
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24.08.2024 09:43 Відповісти
Тому що трупів немає. Коли б наші валили по спальних районах, дитсадках, лікарнях, ринках, торгівельних центрах чи он школи скоро почнуться - то було б по іншому..доки не мають трупи мирняка - туго ще доходить..
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24.08.2024 09:44 Відповісти
Ну так трупів вже майже дві сотні тисяч. Вони все одне не проведуть причинно-наслідкові зв'язки і не будуть себе ні в чому вважати винними. Будуть так само звинувачувати Україну і жадати ударів у відповідь
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24.08.2024 10:20 Відповісти
Ні, я про конкретно трупи мирняка. Дітей у садочках, лікарнях наприклад. Я про таке. Військові - то таке. І щоб у кожній домівці горе було. Не дійде? То зовсім не розумію, навіщо їх рятувати, вивозити кудись, жаліти.
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24.08.2024 10:29 Відповісти
Так мобілізовані по суті - це вчорашній мирняк. Вони будуть звинувачувати Україну і жадати помсти. Якщо десь і вивозять - то більше на камеру або просто зробили заяву офіційно. Бо це ви, як фізична особа можете подібне писати. А офіційні структури - ні
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24.08.2024 10:46 Відповісти
Мала на увазі - дітей, людей похилого віку, жінок.

А взагалі, хз як з таким сусідом жити..це ж реально, не люди - зомбаки якісь..
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24.08.2024 11:16 Відповісти
Добре падали рештки збитих дронів, прямо на важливі об'єкти,що наразі населення прийшлося евакуювати. З Днем Незалежності України
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24.08.2024 09:24 Відповісти
Бумеранг
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24.08.2024 09:26 Відповісти
Нас там нєт,це все підрозділ "Чефір Кадирова" ватру запалив,щоб Аллаудінов матню просушив і поп-корн посмажив
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24.08.2024 09:26 Відповісти
А в Варонеже интересней - детонируют "взрывоопасные объекты"!!! О как! Подземные мармеладные заводы?
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24.08.2024 09:28 Відповісти
там тисячі ліпєцкіх фабрік!
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24.08.2024 09:32 Відповісти
нас там ніт?
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24.08.2024 09:29 Відповісти
Не накуряться ніяк…
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24.08.2024 09:34 Відповісти
Нічого собі обломок натворив)))Так ніби Шатл американський чи Челєнджер впав)З Днем незалежності ,українці)
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24.08.2024 09:30 Відповісти
Уламок був якісний, покращений. Мав особливу любов до кацапні. Тому й прилетів. У нас таких ше багато ("з любов'ю до кацапні").
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24.08.2024 09:39 Відповісти
Радіють воронежці дочекалися, тепер й вони не пасуть задних.
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24.08.2024 09:30 Відповісти
На кацапстані шось з пожежами останнім часом не тойво... Тре їм гуманітаркою вогнегасників вислати; хоча б якихось порошкових автомобільних, просрочених.
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24.08.2024 09:30 Відповісти
Траву тушать,чи що?
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24.08.2024 09:31 Відповісти
"Траву" курять
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24.08.2024 10:00 Відповісти
Треба по радіво запустити пісню:

І снітся мне нє рокат касмадрома
Нє ета лєдяная сінєва
А снітса мнє трава у дома
Горєлая, горєлая трава!!!
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24.08.2024 10:01 Відповісти
отлично !!! ребята ПОЖАЛУЙСТА саданите по г. Лискам , я им обещал , там очень крупный логистический узел два ж.д моста , один сух. виадук ч/з реку Дон , три дэпо , на северо-западе от города тоже есть нефт. база в 2-3км. это в 45км от Остогожска совсем рядышком !!! заране спасибо )))
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24.08.2024 10:10 Відповісти
Може знов "эффект линзы" в ************?
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24.08.2024 10:17 Відповісти
В Острожську давним-давно немає "навчального центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ" Менше читайте російські ЗМІ, панове редактори

Отут точно

Удар 8 БПЛА по території 262-ї бази зберігання і ремонту озброєння і техніки (БХиРВТ (отбр) рос.) в\ч 63453 Острожськ, Воронізька, РФ). Вибухи, пожежа, розліт боєзапасу за межі бази. Система ППО ЗС РФ збила 3 БПЛА.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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24.08.2024 10:18 Відповісти
https://www.gazeta.ru/social/2024/07/07/19368001.shtml?updated в даному випадку новина знов про польовий https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 склад б/к біля Сєргєєвки, на який прилітало https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/posle-pryleta-po-********-skladu-vlasty-voronezhskoj-oblasty-obyavyly-ob-evakuaczyy у липні . Тупі кацапи послуговуються принципом "в адну варонку два раза нє прілітаіт".
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24.08.2024 15:27 Відповісти
Все, я зрозумів, в Україні уламки із самонаведенням.
Там у Воронежі проживали дві подруги - Толбінська Наталія Владленівна та її Сестра Майа. Батько був зам по тилу у Луцьку, потім у Овручі комадиром бази.
ВКР взяла за йайки то він і з"бався до Воронєжу.
Як Владленчик дихаєш?
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24.08.2024 11:47 Відповісти
у Воронезькій знову збили БПЛА тим же https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 польовим складом *********** біля Сєргєєвки, яким вже збивали https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/posle-pryleta-po-********-skladu-vlasty-voronezhskoj-oblasty-obyavyly-ob-evakuaczyy 7-го липня . Сподіваюсь, https://x.com/i/status/1827215352725422284 охорона вижила не вся .
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24.08.2024 15:19 Відповісти
 
 