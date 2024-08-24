У Воронезькій області РФ запроваджено режим надзвичайної ситуації після нічної атаки БпЛА

У Воронезькій області Росії запровадили режим надзвичайної ситуації після нічної атаки безпілотників. Унаслідок удару сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SHOT та губернатора Воронезької області Олександра Гусєва у Telegram.

Режим надзвичайної ситуації оголосили в Острогозькому районі Воронезької області.

Губернатор регіону стверджує, що проведено евакуацію одного села та одного поселення, близько 200 осіб. Там розгорнули пункт тимчасового розміщення.

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За його словами, через пошкодження лінії електропередач в одному із сіл Острогозького району можуть спостерігатися перебої з електропостачанням. Він додав, що детонація БК продовжується.

Гусєв зазначив, що російські сили ППО нібито збили п'ять дронів, а склад спалахнув від їхніх уламків.

Нагадаємо, у Воронезькій області зранку 24 серпня заявили про атаку безпілотників, унаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

В Острогозьку розташовується навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

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