Склад боєприпасів горить та детонує у Воронезькій області РФ. ВІДЕО+ФОТО

У Воронезькій області заявили про атаку безпілотників, унаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.

Він заявив, що над територією Воронезької області черговими силами ППО та засобами РЕБ виявлено та знищено БПЛА літакового типу.

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"Унаслідок падіння уламків безпілотника в одному з муніципалітетів спалахнула трава, пожежу вже ліквідовано. За попередньою інформацією, осколкового поранення зазнала одна людина. Великих руйнувань на землі немає", - зазначив Гусєв.

Згодом він повідомив про знищення та придушення силами ППО та засобами РЕБ ще кількох БПЛА. За його словами, унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів.

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Своєю чергою в телеграм-каналах пишуть про пожежу на складі боєприпасів.

"Склад боєприпасів горить та детонує після атаки БПЛА в Острогозьку Воронезької області", - йдеться в повідомленні Аstra.

Як зазначається, в Острогозьку розташовується навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.