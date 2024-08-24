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Склад боєприпасів горить та детонує у Воронезькій області РФ. ВІДЕО+ФОТО

У Воронезькій області заявили про атаку безпілотників, унаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.

Він заявив, що над територією Воронезької області черговими силами ППО та засобами РЕБ виявлено та знищено БПЛА літакового типу.

Також читайте: Пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ перекинулася на житлові будівлі

"Унаслідок падіння уламків безпілотника в одному з муніципалітетів спалахнула трава, пожежу вже ліквідовано. За попередньою інформацією, осколкового поранення зазнала одна людина. Великих руйнувань на землі немає", - зазначив Гусєв.

Згодом він повідомив про знищення та придушення силами ППО та засобами РЕБ ще кількох БПЛА. За його словами, унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів.

Також дивіться: Дрони знову атакували нафтобазу у Ростовській області РФ, яка палає шосту добу, - росЗМІ. ВIДЕО

Своєю чергою в телеграм-каналах пишуть про пожежу на складі боєприпасів.

Склад боєприпасів палає у Воронезькій області

"Склад боєприпасів горить та детонує після атаки БПЛА в Острогозьку Воронезької області", - йдеться в повідомленні Аstra.

Як зазначається, в Острогозьку розташовується навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

Автор: 

боєприпаси (2262) пожежа (4311) росія (64926) склад (182)


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Топ коментарі
+65
Феєрверки до Дня Незалежності! Вітаю усіх Українців!
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24.08.2024 07:20
+63
Детонує, бо Свято сьогодні !
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24.08.2024 07:18
+51
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24.08.2024 07:33
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Детонує, бо Свято сьогодні !
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24.08.2024 07:18 Відповісти
Говорят что там видили Леню Космоса, который приехал на летающей тарелке и херанул лазером по кацапскому складу с боеприпасами!
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24.08.2024 07:18 Відповісти
Феєрверки до Дня Незалежності! Вітаю усіх Українців!
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24.08.2024 07:20 Відповісти
апять лапатнікі уккраїнські бпла унічтожилі сваім складам бк...
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24.08.2024 07:20 Відповісти
Нiфiга собi трава горить пiсля падiння уламкiв!
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24.08.2024 07:23 Відповісти
Ну наконєцто і Воронєж ... Зачекався мабудь ...
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24.08.2024 07:24 Відповісти
Завжди казав: "Кацапам страшно не подобається та "каша" яку готують для них за їх власними рецептами"!
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24.08.2024 07:39 Відповісти
Забориста трава у Воронежі..
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24.08.2024 07:25 Відповісти
"унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів"- феєрищний пісдьош, як я це лЮблю
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24.08.2024 14:50 Відповісти
Если уже начали бомбить Воронеж значит финал уже близок.
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24.08.2024 07:26 Відповісти
От дивлюся я на відео та думаю: "На якого біса ми мучимося та пробуємо сіять бавовну в Одеській області? Для виробництва пороху? Але ж бавовна - субтропічна культура! Та ще й примхлива, та має безліч хвороб та шкідників! Чи не простіше набрать в Росії насіння звичайних російських трав та засіять ними наші поля? Бавовну після збирання ще треба очищувать Потім оброблять сумішшю азотної та сірчаної кислот Потім промивать, потім сушить Потім порохові елементи пресувать! Скільки мороки! І навіщо? Адже проста трава російська так гарно горить і вибухає без будь-якої обробки! Нам тільки треба її скосить, висушить і подрібнить І набивай патрони і снаряди!
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24.08.2024 07:32 Відповісти
Сіють трансгенну яка хвороб не боїться
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24.08.2024 10:30 Відповісти
Клімат реально міняється. Ще 20 років тому найкращі землі для хліборобства були - запорізька та одеська області. Зараз - винницька та київська. А на Волині почали замість картоплі - врожаї кавунів збирати.

Тож і черга бавовни може дійти...
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24.08.2024 10:39 Відповісти
Моя дружина в цьому сезоні купує кавуни лише у одного фермера Кавун здоровенні - "херсонські" А вирощує він їх під Черніговом Родичка моя на Черкащині на земельному паї у полі ростить уже років з двадцять арахіс!
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24.08.2024 13:13 Відповісти
Так, я теж цього року збирався купити арахіс та фісташки. Раніше це було нонсенсом, а зараз - буденність. Добре пам'ятаю, як дідусь "воював" з зимами за персикові дерева (луганська область - там зими холодніші були за київські), а зараз в мене сусіди під києвом взагалі нічого з тими деревами не роблять - персики в них гниють під деревами як груші в когось.
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24.08.2024 14:02 Відповісти
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24.08.2024 07:33 Відповісти
Це були НЛУ.
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24.08.2024 07:34 Відповісти
- Безпілотник був взаємознищений Воронезькою областю, - повідомив губернатор руїни.
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24.08.2024 07:43 Відповісти
Лякали що нас будуть бонбити на День незалежності, але так сталося що ми - їх. Незручно вийшло
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24.08.2024 07:45 Відповісти
Нікуя собі трава куячить!
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24.08.2024 07:55 Відповісти
.
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24.08.2024 08:10 Відповісти
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт."
Дочекаються.
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24.08.2024 08:25 Відповісти
У кацапів фаєршоу! Мабіть після лісосвих пожеж, що прокотились хвилею по цій області вже скучели за феєричними шоу? Це говорить, що ЗСУ зовсім близько! Тремтіть кацапня недобита!
ЗСУ йдуть звільняти землю від вас, упоротих, про-путінських виродків!
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24.08.2024 08:36 Відповісти
Детонує там, де йому і місце
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24.08.2024 08:40 Відповісти
На нафтобазі в пролєтарскє теж неділю гаріт трава. Дивіться не переплутайте.)
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24.08.2024 08:46 Відповісти
******* так трава горить - з феєрверками і вогняним грибами
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24.08.2024 08:54 Відповісти
Оркам вже пора бомбіть Воронєж).
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24.08.2024 09:03 Відповісти
Знову наніч Акафіст читали?
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24.08.2024 09:20 Відповісти
Молодець Воронеж, нарешті підключився до всекацапськіх перегонів в кого більше і сильніше "хлапкі". А ну швиденько, хто наступний, приймаємо естафету!
Дайош хлапкі па всєй расіі, гойда!!!
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24.08.2024 09:24 Відповісти
Луч венеры преломился об каплю росы на траве и случилось задымление. Ничего серьезного, расходимся
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24.08.2024 09:33 Відповісти
На День Незалежності пісню "Трави, трави" виконає група "ВВ"!
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24.08.2024 09:37 Відповісти
Виявляється, на московії є арсенали. Тільки вибухають вони, якось дуже повільно.
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24.08.2024 10:21 Відповісти
"...спалахнула трава..."?? та вона не тільки спалахнула, але і вибухає.
Ну ось кацапи, ваша казка про "разрив-траву" стала буденністю...
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24.08.2024 10:48 Відповісти
Так це і є обіцяна "атвєтка" від *****?
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24.08.2024 11:01 Відповісти
На мжд ярмарці озброєння в Дубаї обломки дронів з України отримають набйльше контрактів.
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24.08.2024 11:02 Відповісти
Прі Єльцинє такого нє било!
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24.08.2024 11:05 Відповісти
Нехай щастить!!!
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24.08.2024 11:52 Відповісти
ці уроди смішні на весь Хлопальний Йух - то в них крейсер від шторму тоне, то збивають "ДРЛО", дві штуки самі, то воюють щоб НАТО не наближалось і мають + пара тисяч км. кордону з НАТО, то будують сили сибірів і Китаю вони нафіг не треба, ну і сцарь там десь їде жерти грушки, воюючи з НАТО, коли НАТО захопило території параші.
антицивілізація. правослабний сортир.
до речі, а "ХТО" її "породив"?....... А "віру" їм "Хто" дав?
які "родуни" - такий і викидень. яка "віра" - такі і правослабні.
я нічого не кажу, просто послухайте зашквари останні, ой, крайні, ті які виявили - про воєнкомів, про Кириленка, про, пардон,(ну і рожа) - таваріща Хейло. і я спитаю - а чо ж не "братья" то?
бо все ж мля виглядає саме так.(поставте себе на місце якогось Макрона чи якогось іспанця, яким оце все що творять на параші і тут - переклали. - не "адиннорот" лі? Не думаю.)
жесть
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24.08.2024 12:43 Відповісти
 
 