Склад боеприпасов горит и детонирует в Воронежской области РФ
В Воронежский области заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев.
Он заявил, что над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа.
"В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов вспыхнула трава, пожар уже ликвидирован. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Больших разрушений на земле нет", - отметил Гусев.
Впоследствии он сообщил об уничтожении и подавлении силами ПВО и средствами РЭБ еще нескольких БПЛА. По его словам, в результате падения фрагментов начался пожар, повлекший детонацию взрывоопасных объектов.
В свою очередь в телеграм-каналах пишут о пожаре на складе боеприпасов.
"Склад боеприпасов горит и детонирует после атаки БПЛА в Острогожске Воронежской области", - говорится в сообщении Аstra.
Как отмечается, в Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.
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Тож і черга бавовни може дійти...
Дочекаються.
ЗСУ йдуть звільняти землю від вас, упоротих, про-путінських виродків!
Дайош хлапкі па всєй расіі, гойда!!!
Ну ось кацапи, ваша казка про "разрив-траву" стала буденністю...
антицивілізація. правослабний сортир.
до речі, а "ХТО" її "породив"?....... А "віру" їм "Хто" дав?
які "родуни" - такий і викидень. яка "віра" - такі і правослабні.
я нічого не кажу, просто послухайте зашквари останні, ой, крайні, ті які виявили - про воєнкомів, про Кириленка, про, пардон,(ну і рожа) - таваріща Хейло. і я спитаю - а чо ж не "братья" то?
бо все ж мля виглядає саме так.(поставте себе на місце якогось Макрона чи якогось іспанця, яким оце все що творять на параші і тут - переклали. - не "адиннорот" лі? Не думаю.)
жесть