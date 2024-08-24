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Склад боеприпасов горит и детонирует в Воронежской области РФ

В Воронежский области заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев.

Он заявил, что над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа.

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"В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов вспыхнула трава, пожар уже ликвидирован. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Больших разрушений на земле нет", - отметил Гусев.

Впоследствии он сообщил об уничтожении и подавлении силами ПВО и средствами РЭБ еще нескольких БПЛА. По его словам, в результате падения фрагментов начался пожар, повлекший детонацию взрывоопасных объектов.

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В свою очередь в телеграм-каналах пишут о пожаре на складе боеприпасов.

Склад боєприпасів палає у Воронезькій області

"Склад боеприпасов горит и детонирует после атаки БПЛА в Острогожске Воронежской области", - говорится в сообщении Аstra.

Как отмечается, в Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

Автор: 

боеприпасы (2330) пожар (5931) россия (95365) склад (155)


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+65
Феєрверки до Дня Незалежності! Вітаю усіх Українців!
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24.08.2024 07:20
+63
Детонує, бо Свято сьогодні !
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24.08.2024 07:18
+51
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24.08.2024 07:33
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Детонує, бо Свято сьогодні !
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24.08.2024 07:18 Ответить
Говорят что там видили Леню Космоса, который приехал на летающей тарелке и херанул лазером по кацапскому складу с боеприпасами!
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24.08.2024 07:18 Ответить
Феєрверки до Дня Незалежності! Вітаю усіх Українців!
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24.08.2024 07:20 Ответить
апять лапатнікі уккраїнські бпла унічтожилі сваім складам бк...
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24.08.2024 07:20 Ответить
Нiфiга собi трава горить пiсля падiння уламкiв!
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24.08.2024 07:23 Ответить
Ну наконєцто і Воронєж ... Зачекався мабудь ...
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24.08.2024 07:24 Ответить
Завжди казав: "Кацапам страшно не подобається та "каша" яку готують для них за їх власними рецептами"!
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24.08.2024 07:39 Ответить
Забориста трава у Воронежі..
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24.08.2024 07:25 Ответить
"унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів"- феєрищний пісдьош, як я це лЮблю
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24.08.2024 14:50 Ответить
Если уже начали бомбить Воронеж значит финал уже близок.
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24.08.2024 07:26 Ответить
От дивлюся я на відео та думаю: "На якого біса ми мучимося та пробуємо сіять бавовну в Одеській області? Для виробництва пороху? Але ж бавовна - субтропічна культура! Та ще й примхлива, та має безліч хвороб та шкідників! Чи не простіше набрать в Росії насіння звичайних російських трав та засіять ними наші поля? Бавовну після збирання ще треба очищувать Потім оброблять сумішшю азотної та сірчаної кислот Потім промивать, потім сушить Потім порохові елементи пресувать! Скільки мороки! І навіщо? Адже проста трава російська так гарно горить і вибухає без будь-якої обробки! Нам тільки треба її скосить, висушить і подрібнить І набивай патрони і снаряди!
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24.08.2024 07:32 Ответить
Сіють трансгенну яка хвороб не боїться
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24.08.2024 10:30 Ответить
Клімат реально міняється. Ще 20 років тому найкращі землі для хліборобства були - запорізька та одеська області. Зараз - винницька та київська. А на Волині почали замість картоплі - врожаї кавунів збирати.

Тож і черга бавовни може дійти...
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24.08.2024 10:39 Ответить
Моя дружина в цьому сезоні купує кавуни лише у одного фермера Кавун здоровенні - "херсонські" А вирощує він їх під Черніговом Родичка моя на Черкащині на земельному паї у полі ростить уже років з двадцять арахіс!
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24.08.2024 13:13 Ответить
Так, я теж цього року збирався купити арахіс та фісташки. Раніше це було нонсенсом, а зараз - буденність. Добре пам'ятаю, як дідусь "воював" з зимами за персикові дерева (луганська область - там зими холодніші були за київські), а зараз в мене сусіди під києвом взагалі нічого з тими деревами не роблять - персики в них гниють під деревами як груші в когось.
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24.08.2024 14:02 Ответить
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24.08.2024 07:33 Ответить
Це були НЛУ.
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24.08.2024 07:34 Ответить
- Безпілотник був взаємознищений Воронезькою областю, - повідомив губернатор руїни.
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24.08.2024 07:43 Ответить
Лякали що нас будуть бонбити на День незалежності, але так сталося що ми - їх. Незручно вийшло
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24.08.2024 07:45 Ответить
Нікуя собі трава куячить!
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24.08.2024 07:55 Ответить
.
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24.08.2024 08:10 Ответить
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт."
Дочекаються.
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24.08.2024 08:25 Ответить
У кацапів фаєршоу! Мабіть після лісосвих пожеж, що прокотились хвилею по цій області вже скучели за феєричними шоу? Це говорить, що ЗСУ зовсім близько! Тремтіть кацапня недобита!
ЗСУ йдуть звільняти землю від вас, упоротих, про-путінських виродків!
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24.08.2024 08:36 Ответить
Детонує там, де йому і місце
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24.08.2024 08:40 Ответить
На нафтобазі в пролєтарскє теж неділю гаріт трава. Дивіться не переплутайте.)
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24.08.2024 08:46 Ответить
******* так трава горить - з феєрверками і вогняним грибами
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24.08.2024 08:54 Ответить
Оркам вже пора бомбіть Воронєж).
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24.08.2024 09:03 Ответить
Знову наніч Акафіст читали?
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24.08.2024 09:20 Ответить
Молодець Воронеж, нарешті підключився до всекацапськіх перегонів в кого більше і сильніше "хлапкі". А ну швиденько, хто наступний, приймаємо естафету!
Дайош хлапкі па всєй расіі, гойда!!!
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24.08.2024 09:24 Ответить
Луч венеры преломился об каплю росы на траве и случилось задымление. Ничего серьезного, расходимся
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24.08.2024 09:33 Ответить
На День Незалежності пісню "Трави, трави" виконає група "ВВ"!
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24.08.2024 09:37 Ответить
Виявляється, на московії є арсенали. Тільки вибухають вони, якось дуже повільно.
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24.08.2024 10:21 Ответить
"...спалахнула трава..."?? та вона не тільки спалахнула, але і вибухає.
Ну ось кацапи, ваша казка про "разрив-траву" стала буденністю...
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24.08.2024 10:48 Ответить
Так це і є обіцяна "атвєтка" від *****?
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24.08.2024 11:01 Ответить
На мжд ярмарці озброєння в Дубаї обломки дронів з України отримають набйльше контрактів.
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24.08.2024 11:02 Ответить
Прі Єльцинє такого нє било!
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24.08.2024 11:05 Ответить
Нехай щастить!!!
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24.08.2024 11:52 Ответить
ці уроди смішні на весь Хлопальний Йух - то в них крейсер від шторму тоне, то збивають "ДРЛО", дві штуки самі, то воюють щоб НАТО не наближалось і мають + пара тисяч км. кордону з НАТО, то будують сили сибірів і Китаю вони нафіг не треба, ну і сцарь там десь їде жерти грушки, воюючи з НАТО, коли НАТО захопило території параші.
антицивілізація. правослабний сортир.
до речі, а "ХТО" її "породив"?....... А "віру" їм "Хто" дав?
які "родуни" - такий і викидень. яка "віра" - такі і правослабні.
я нічого не кажу, просто послухайте зашквари останні, ой, крайні, ті які виявили - про воєнкомів, про Кириленка, про, пардон,(ну і рожа) - таваріща Хейло. і я спитаю - а чо ж не "братья" то?
бо все ж мля виглядає саме так.(поставте себе на місце якогось Макрона чи якогось іспанця, яким оце все що творять на параші і тут - переклали. - не "адиннорот" лі? Не думаю.)
жесть
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24.08.2024 12:43 Ответить
 
 