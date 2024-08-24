Склад боеприпасов горит и детонирует в Воронежской области РФ

В Воронежский области заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев.

Он заявил, что над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа.

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"В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов вспыхнула трава, пожар уже ликвидирован. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Больших разрушений на земле нет", - отметил Гусев.

Впоследствии он сообщил об уничтожении и подавлении силами ПВО и средствами РЭБ еще нескольких БПЛА. По его словам, в результате падения фрагментов начался пожар, повлекший детонацию взрывоопасных объектов.

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В свою очередь в телеграм-каналах пишут о пожаре на складе боеприпасов.

"Склад боеприпасов горит и детонирует после атаки БПЛА в Острогожске Воронежской области", - говорится в сообщении Аstra.

Как отмечается, в Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.