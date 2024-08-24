В Воронежской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки БпЛА
В Воронежской области России ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. В результате удара произошла детонация взрывоопасных объектов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SHOT и губернатора Воронежской области Александра Гусева в Telegram.
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Острогожском районе Воронежской области.
Губернатор региона утверждает, что проведена эвакуация одного села и одного поселения, около 200 человек. Там развернули пункт временного размещения.
По его словам, из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением. Он добавил, что детонация БК продолжается.
Гусев отметил, что российские силы ПВО якобы сбили пять дронов, а склад загорелся от их обломков.
Напомним, в Воронежской области утром 24 августа заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.
В Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.
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А взагалі, хз як з таким сусідом жити..це ж реально, не люди - зомбаки якісь..
І снітся мне нє рокат касмадрома
Нє ета лєдяная сінєва
А снітса мнє трава у дома
Горєлая, горєлая трава!!!
Отут точно
Удар 8 БПЛА по території 262-ї бази зберігання і ремонту озброєння і техніки (БХиРВТ (отбр) рос.) в\ч 63453 Острожськ, Воронізька, РФ). Вибухи, пожежа, розліт боєзапасу за межі бази. Система ППО ЗС РФ збила 3 БПЛА.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Там у Воронежі проживали дві подруги - Толбінська Наталія Владленівна та її Сестра Майа. Батько був зам по тилу у Луцьку, потім у Овручі комадиром бази.
ВКР взяла за йайки то він і з"бався до Воронєжу.
Як Владленчик дихаєш?