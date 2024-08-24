В Воронежской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки БпЛА

В Воронежской области России ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. В результате удара произошла детонация взрывоопасных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SHOT и губернатора Воронежской области Александра Гусева в Telegram.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Острогожском районе Воронежской области.

Губернатор региона утверждает, что проведена эвакуация одного села и одного поселения, около 200 человек. Там развернули пункт временного размещения.

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По его словам, из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением. Он добавил, что детонация БК продолжается.

Гусев отметил, что российские силы ПВО якобы сбили пять дронов, а склад загорелся от их обломков.

Напомним, в Воронежской области утром 24 августа заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

В Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

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