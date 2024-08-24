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В Воронежской области РФ введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки БпЛА

У Воронезькій області ввели режим надзвичайної ситуації

В Воронежской области России ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. В результате удара произошла детонация взрывоопасных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SHOT и губернатора Воронежской области Александра Гусева в Telegram.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Острогожском районе Воронежской области.

Губернатор региона утверждает, что проведена эвакуация одного села и одного поселения, около 200 человек. Там развернули пункт временного размещения.

У Воронезькій області РФ введено режим надзвичайної ситуації після нічної атаки БпЛА

Читайте: Склад боеприпасов горит и детонирует в Воронежской области РФ

По его словам, из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением. Он добавил, что детонация БК продолжается.

Гусев отметил, что российские силы ПВО якобы сбили пять дронов, а склад загорелся от их обломков.

У Воронезькій області РФ введено режим надзвичайної ситуації після нічної атаки БпЛА

Напомним, в Воронежской области утром 24 августа заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

В Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

Также читайте: В Белгородской области режим чрезвычайной ситуации повышен до федерального уровня

Автор: 

пожар (5931) россия (95365) чрезвычайная ситуация (34) склад БК (57)


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Топ комментарии
+16
У Воронезькій области введено режим веселої святкової метушні.
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24.08.2024 09:17
+16
Частина козломордих вже відчуває себе як німці в Дрездені 1944-го року. Але ще дуже мала частина...
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24.08.2024 09:19
+16
Добре падали рештки збитих дронів, прямо на важливі об'єкти,що наразі населення прийшлося евакуювати. З Днем Незалежності України
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24.08.2024 09:24
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тю - тільки ж трава горіла
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24.08.2024 09:15 Ответить
Всьо по плану
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24.08.2024 09:16 Ответить
Что же проізошло ? )))))
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24.08.2024 09:29 Ответить
У Воронезькій области введено режим веселої святкової метушні.
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24.08.2024 09:17 Ответить
Частина козломордих вже відчуває себе як німці в Дрездені 1944-го року. Але ще дуже мала частина...
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24.08.2024 09:19 Ответить
До "дрездена" ще дуже далеко, адже "уламки" дронів падають виключно на військово-енергетичну структуру. То ж "пощастило" тільки тим, хто мешкає та працює поруч.
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24.08.2024 09:43 Ответить
Тому що трупів немає. Коли б наші валили по спальних районах, дитсадках, лікарнях, ринках, торгівельних центрах чи он школи скоро почнуться - то було б по іншому..доки не мають трупи мирняка - туго ще доходить..
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24.08.2024 09:44 Ответить
Ну так трупів вже майже дві сотні тисяч. Вони все одне не проведуть причинно-наслідкові зв'язки і не будуть себе ні в чому вважати винними. Будуть так само звинувачувати Україну і жадати ударів у відповідь
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24.08.2024 10:20 Ответить
Ні, я про конкретно трупи мирняка. Дітей у садочках, лікарнях наприклад. Я про таке. Військові - то таке. І щоб у кожній домівці горе було. Не дійде? То зовсім не розумію, навіщо їх рятувати, вивозити кудись, жаліти.
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24.08.2024 10:29 Ответить
Так мобілізовані по суті - це вчорашній мирняк. Вони будуть звинувачувати Україну і жадати помсти. Якщо десь і вивозять - то більше на камеру або просто зробили заяву офіційно. Бо це ви, як фізична особа можете подібне писати. А офіційні структури - ні
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24.08.2024 10:46 Ответить
Мала на увазі - дітей, людей похилого віку, жінок.

А взагалі, хз як з таким сусідом жити..це ж реально, не люди - зомбаки якісь..
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24.08.2024 11:16 Ответить
Добре падали рештки збитих дронів, прямо на важливі об'єкти,що наразі населення прийшлося евакуювати. З Днем Незалежності України
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24.08.2024 09:24 Ответить
Бумеранг
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24.08.2024 09:26 Ответить
Нас там нєт,це все підрозділ "Чефір Кадирова" ватру запалив,щоб Аллаудінов матню просушив і поп-корн посмажив
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24.08.2024 09:26 Ответить
А в Варонеже интересней - детонируют "взрывоопасные объекты"!!! О как! Подземные мармеладные заводы?
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24.08.2024 09:28 Ответить
там тисячі ліпєцкіх фабрік!
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24.08.2024 09:32 Ответить
нас там ніт?
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24.08.2024 09:29 Ответить
Не накуряться ніяк…
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24.08.2024 09:34 Ответить
Нічого собі обломок натворив)))Так ніби Шатл американський чи Челєнджер впав)З Днем незалежності ,українці)
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24.08.2024 09:30 Ответить
Уламок був якісний, покращений. Мав особливу любов до кацапні. Тому й прилетів. У нас таких ше багато ("з любов'ю до кацапні").
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24.08.2024 09:39 Ответить
Радіють воронежці дочекалися, тепер й вони не пасуть задних.
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24.08.2024 09:30 Ответить
На кацапстані шось з пожежами останнім часом не тойво... Тре їм гуманітаркою вогнегасників вислати; хоча б якихось порошкових автомобільних, просрочених.
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24.08.2024 09:30 Ответить
Траву тушать,чи що?
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24.08.2024 09:31 Ответить
"Траву" курять
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24.08.2024 10:00 Ответить
Треба по радіво запустити пісню:

І снітся мне нє рокат касмадрома
Нє ета лєдяная сінєва
А снітса мнє трава у дома
Горєлая, горєлая трава!!!
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24.08.2024 10:01 Ответить
отлично !!! ребята ПОЖАЛУЙСТА саданите по г. Лискам , я им обещал , там очень крупный логистический узел два ж.д моста , один сух. виадук ч/з реку Дон , три дэпо , на северо-западе от города тоже есть нефт. база в 2-3км. это в 45км от Остогожска совсем рядышком !!! заране спасибо )))
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24.08.2024 10:10 Ответить
Може знов "эффект линзы" в ************?
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24.08.2024 10:17 Ответить
В Острожську давним-давно немає "навчального центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ" Менше читайте російські ЗМІ, панове редактори

Отут точно

Удар 8 БПЛА по території 262-ї бази зберігання і ремонту озброєння і техніки (БХиРВТ (отбр) рос.) в\ч 63453 Острожськ, Воронізька, РФ). Вибухи, пожежа, розліт боєзапасу за межі бази. Система ППО ЗС РФ збила 3 БПЛА.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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24.08.2024 10:18 Ответить
https://www.gazeta.ru/social/2024/07/07/19368001.shtml?updated в даному випадку новина знов про польовий https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 склад б/к біля Сєргєєвки, на який прилітало https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/posle-pryleta-po-********-skladu-vlasty-voronezhskoj-oblasty-obyavyly-ob-evakuaczyy у липні . Тупі кацапи послуговуються принципом "в адну варонку два раза нє прілітаіт".
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24.08.2024 15:27 Ответить
Все, я зрозумів, в Україні уламки із самонаведенням.
Там у Воронежі проживали дві подруги - Толбінська Наталія Владленівна та її Сестра Майа. Батько був зам по тилу у Луцьку, потім у Овручі комадиром бази.
ВКР взяла за йайки то він і з"бався до Воронєжу.
Як Владленчик дихаєш?
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24.08.2024 11:47 Ответить
у Воронезькій знову збили БПЛА тим же https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 польовим складом *********** біля Сєргєєвки, яким вже збивали https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/posle-pryleta-po-********-skladu-vlasty-voronezhskoj-oblasty-obyavyly-ob-evakuaczyy 7-го липня . Сподіваюсь, https://x.com/i/status/1827215352725422284 охорона вижила не вся .
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24.08.2024 15:19 Ответить
 
 