В Белгородской области режим чрезвычайной ситуации повышен до федерального уровня
Днем ранее, 14 августа, в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"На заседании правительственной комиссии РФ было принято решение о введении по всей территории Белгородской области чрезвычайной ситуации федерального уровня", - подчеркнул Гладков.
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