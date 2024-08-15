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В Белгородской области режим чрезвычайной ситуации повышен до федерального уровня

Бєлгородська область

Днем ранее, 14 августа, в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"На заседании правительственной комиссии РФ было принято решение о введении по всей территории Белгородской области чрезвычайной ситуации федерального уровня", - подчеркнул Гладков.

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Автор: 

россия (95393) чрезвычайная ситуация (34) Белгород (449)


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Ось як-то так
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15.08.2024 11:10 Ответить
****, шо там у них происходит?
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15.08.2024 11:25 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=yqhL2qfdBRM Курск (1:29)
"Знаете, росияне... Я не знаю, кто проверяет вашу глубину, как глубоко можно пихать -- то ли путин, то ли ЗСУ..."
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15.08.2024 11:29 Ответить
https://www.yapfiles.ru/show/3179437/a5ee8541758e160336bdfec2269228b1.mp4.html
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15.08.2024 11:37 Ответить
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15.08.2024 11:56 Ответить
 
 