У Бєлгородській області режим надзвичайної ситуації підвищений до федерального рівня

Днем раніше, 14 серпня, у Бєлгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

"На засіданні урядової комісії РФ було прийнято рішення про запровадження по всій території Бєлгородської області надзвичайної ситуації федерального рівня", - наголосив Гладков.

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