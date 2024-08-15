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Новини
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У Бєлгородській області режим надзвичайної ситуації підвищений до федерального рівня

Бєлгородська область

Днем раніше, 14 серпня, у Бєлгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

"На засіданні урядової комісії РФ було прийнято рішення про запровадження по всій території Бєлгородської області надзвичайної ситуації федерального рівня", - наголосив Гладков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонний район Бєлгородської області покинуло понад 11 тис. росіян через просування ЗСУ на Курщині

Автор: 

росія (64984) надзвичайна ситуація (49) Бєлгород (504)


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Ось як-то так
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15.08.2024 11:10 Відповісти
****, шо там у них происходит?
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15.08.2024 11:25 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=yqhL2qfdBRM Курск (1:29)
"Знаете, росияне... Я не знаю, кто проверяет вашу глубину, как глубоко можно пихать -- то ли путин, то ли ЗСУ..."
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15.08.2024 11:29 Відповісти
https://www.yapfiles.ru/show/3179437/a5ee8541758e160336bdfec2269228b1.mp4.html
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15.08.2024 11:37 Відповісти
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15.08.2024 11:56 Відповісти
 
 