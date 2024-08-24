В России заявили о сбивании 7 БпЛА над тремя областями

Ночью 24 августа российская ПВО якобы уничтожила над Воронежской, Белгородской и Брянской областями 7 беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Согласно сводке россиян, дежурными средствами ПВО уничтожено семь БпЛА самолетного типа. Пять БпЛА уничтожено над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей.

Читайте: Склад боеприпасов горит и детонирует в Воронежской области РФ

Напомним, в Воронежской области утром 24 августа заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

После ночной атаки беспилотников в Воронежской области России ввели режим чрезвычайной ситуации