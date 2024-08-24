В России заявили о сбивании 7 БпЛА над тремя областями
Ночью 24 августа российская ПВО якобы уничтожила над Воронежской, Белгородской и Брянской областями 7 беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Согласно сводке россиян, дежурными средствами ПВО уничтожено семь БпЛА самолетного типа. Пять БпЛА уничтожено над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей.
Напомним, в Воронежской области утром 24 августа заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.
После ночной атаки беспилотников в Воронежской области России ввели режим чрезвычайной ситуации
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Urs
показать весь комментарий24.08.2024 15:09 Ответить Мне нравится 0
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