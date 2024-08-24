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В России заявили о сбивании 7 БпЛА над тремя областями

безпілотник,українській

Ночью 24 августа российская ПВО якобы уничтожила над Воронежской, Белгородской и Брянской областями 7 беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Согласно сводке россиян, дежурными средствами ПВО уничтожено семь БпЛА самолетного типа. Пять БпЛА уничтожено над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей.

Читайте: Склад боеприпасов горит и детонирует в Воронежской области РФ

Атака БпЛА на РФ

Напомним, в Воронежской области утром 24 августа заявили об атаке беспилотников, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

После ночной атаки беспилотников в Воронежской области России ввели режим чрезвычайной ситуации

Автор: 

беспилотник (3541) россия (95365) Минобороны рф (924)


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у Воронезькій знову збили БПЛА тим же https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 польовим складом *********** біля Сєргєєвки, яким вже збивали https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/posle-pryleta-po-********-skladu-vlasty-voronezhskoj-oblasty-obyavyly-ob-evakuaczyy 7-го липня . Сподіваюсь, https://x.com/i/status/1827215352725422284 охорона вижила не вся .
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24.08.2024 15:09 Ответить
 
 