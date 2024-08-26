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Новини
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Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Саратовську область. ВIДЕО

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін зранку 26 серпня заявив, що системи ППО відбили атаку безпілотників у Саратові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

При цьому він зазначив, що є факти потрапляння уламків у житлові будинки в Саратові та Енгельсі. А усі екстрені служби області працюють у посиленому режимі.

Користувачі соцмереж своєю чергою публікують  коротке відео прольоту безпілотників імовірно над Саратовом, а також наслідки влучання БпЛА у житловий будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Саратівській області стався вибух на газопроводі, вогонь видно за багато кілометрів. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4107) росія (64958) Саратов (21)


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Топ коментарі
+26
"БПЛА летели на военные объекты! Нечого было их сбивать над жилой зоной!" - саме так тринділи кацапи коли розносили наші міста бомбово-ракетними ударами
3 березня 2022 року вони ударили по житловому масиву з медичним містечком поряд Найближча в/ч розташовувалася на відстані у 2 км від того місця! І так було не раз! Били не по в/ч - а саме по місцях скупцення великої кількості людей (цивільних)
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26.08.2024 06:50
+19
Мало мало, потрібно щоб все небу гуділо над тупими кацапами
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26.08.2024 06:59
+17
Понастраивали кацапы своих многоэтажек, что украинскому дрону свободно пролететь нельзя....
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26.08.2024 07:38
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"БПЛА летели на военные объекты! Нечого было их сбивать над жилой зоной!" - саме так тринділи кацапи коли розносили наші міста бомбово-ракетними ударами
3 березня 2022 року вони ударили по житловому масиву з медичним містечком поряд Найближча в/ч розташовувалася на відстані у 2 км від того місця! І так було не раз! Били не по в/ч - а саме по місцях скупцення великої кількості людей (цивільних)
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26.08.2024 06:50 Відповісти
Мало мало, потрібно щоб все небу гуділо над тупими кацапами
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26.08.2024 06:59 Відповісти
Жаль не влучили в аеродром.
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26.08.2024 07:01 Відповісти
Вже є дані об'єктивного контролю?
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26.08.2024 07:50 Відповісти
"Огней так много золотых на улицах Саратова..."
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26.08.2024 07:38 Відповісти
"А я люблю "двухсотого"...
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26.08.2024 19:49 Відповісти
Понастраивали кацапы своих многоэтажек, что украинскому дрону свободно пролететь нельзя....
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26.08.2024 07:38 Відповісти
Якщо енгельс, то аероддром. Тому недарма новина поруч попередня ""
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26.08.2024 07:42 Відповісти
А там (крім аеродрому "стратегів" у Енгельсі) - більш і цілей суттєвих нема! Склади лише Та підприємства ВПК Що зараз розвернуто на базі об"єктів колишнього Саратовського авіаційного льотного училища - не знаю Але щось повинно базуваться! Там і військове містечко з казармами та учбовими корпусами в центрі міста І "Сокіл" - військове містечко за містом (таке саме - тільки більше) Ну і "Гора" - військова база з аеродромом - трохи вбік від "Сокола"
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26.08.2024 08:08 Відповісти
була інфа, що на базі колишнього Саратовського авіаційного льотного училища (Сокіл) базувався полк армійської авіації....
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26.08.2024 08:42 Відповісти
Не чув Раз "армійська" - значить вертольоти При училищі там стояв полк Мі-8 Але могли і Су-25 розмістить Злітна смуга там нормальна колись була
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26.08.2024 12:32 Відповісти
Всьо сбілі. Гаріт трава. Абломкі.
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26.08.2024 07:51 Відповісти
Замаскированные под жилые постройки объекты МО РФ. Таким образом их военкоры писали про попадания их ракет в наши жилые дома
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26.08.2024 08:49 Відповісти
+100500.
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26.08.2024 10:57 Відповісти
Нагадую, Саратов те місто в якому вірогідніше живуть пілоти аеродрому Єнгільс які ******** українські міста.
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26.08.2024 13:11 Відповісти
Накуй Саратов в месте сратовцами, да да сратовцы... Нужна Москва ,Москва...
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26.08.2024 17:35 Відповісти
 
 