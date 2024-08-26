Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Саратовську область. ВIДЕО

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін зранку 26 серпня заявив, що системи ППО відбили атаку безпілотників у Саратові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

При цьому він зазначив, що є факти потрапляння уламків у житлові будинки в Саратові та Енгельсі. А усі екстрені служби області працюють у посиленому режимі.

Користувачі соцмереж своєю чергою публікують коротке відео прольоту безпілотників імовірно над Саратовом, а також наслідки влучання БпЛА у житловий будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Саратівській області стався вибух на газопроводі, вогонь видно за багато кілометрів. ФОТО