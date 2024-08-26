Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Саратовську область. ВIДЕО
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін зранку 26 серпня заявив, що системи ППО відбили атаку безпілотників у Саратові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
При цьому він зазначив, що є факти потрапляння уламків у житлові будинки в Саратові та Енгельсі. А усі екстрені служби області працюють у посиленому режимі.
Користувачі соцмереж своєю чергою публікують коротке відео прольоту безпілотників імовірно над Саратовом, а також наслідки влучання БпЛА у житловий будинок.
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3 березня 2022 року вони ударили по житловому масиву з медичним містечком поряд Найближча в/ч розташовувалася на відстані у 2 км від того місця! І так було не раз! Били не по в/ч - а саме по місцях скупцення великої кількості людей (цивільних)