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Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Саратовскую область. ВИДЕО

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 26 августа заявил, что системы ПВО отразили атаку беспилотников в Саратове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

При этом он отметил, что есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. А все экстренные службы области работают в усиленном режиме.

Пользователи соцсетей в свою очередь публикуют короткое видео пролета беспилотников предположительно над Саратовом, а также последствия попадания БпЛА в жилой дом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Саратовской области РФ упали обломки ракеты Х-101, - росСМИ. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3546) россия (95388) Саратов (46)


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Топ комментарии
+26
"БПЛА летели на военные объекты! Нечого было их сбивать над жилой зоной!" - саме так тринділи кацапи коли розносили наші міста бомбово-ракетними ударами
3 березня 2022 року вони ударили по житловому масиву з медичним містечком поряд Найближча в/ч розташовувалася на відстані у 2 км від того місця! І так було не раз! Били не по в/ч - а саме по місцях скупцення великої кількості людей (цивільних)
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26.08.2024 06:50
+19
Мало мало, потрібно щоб все небу гуділо над тупими кацапами
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26.08.2024 06:59
+17
Понастраивали кацапы своих многоэтажек, что украинскому дрону свободно пролететь нельзя....
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26.08.2024 07:38
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"БПЛА летели на военные объекты! Нечого было их сбивать над жилой зоной!" - саме так тринділи кацапи коли розносили наші міста бомбово-ракетними ударами
3 березня 2022 року вони ударили по житловому масиву з медичним містечком поряд Найближча в/ч розташовувалася на відстані у 2 км від того місця! І так було не раз! Били не по в/ч - а саме по місцях скупцення великої кількості людей (цивільних)
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26.08.2024 06:50 Ответить
Мало мало, потрібно щоб все небу гуділо над тупими кацапами
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26.08.2024 06:59 Ответить
Жаль не влучили в аеродром.
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26.08.2024 07:01 Ответить
Вже є дані об'єктивного контролю?
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26.08.2024 07:50 Ответить
"Огней так много золотых на улицах Саратова..."
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26.08.2024 07:38 Ответить
"А я люблю "двухсотого"...
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26.08.2024 19:49 Ответить
Понастраивали кацапы своих многоэтажек, что украинскому дрону свободно пролететь нельзя....
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26.08.2024 07:38 Ответить
Якщо енгельс, то аероддром. Тому недарма новина поруч попередня ""
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26.08.2024 07:42 Ответить
А там (крім аеродрому "стратегів" у Енгельсі) - більш і цілей суттєвих нема! Склади лише Та підприємства ВПК Що зараз розвернуто на базі об"єктів колишнього Саратовського авіаційного льотного училища - не знаю Але щось повинно базуваться! Там і військове містечко з казармами та учбовими корпусами в центрі міста І "Сокіл" - військове містечко за містом (таке саме - тільки більше) Ну і "Гора" - військова база з аеродромом - трохи вбік від "Сокола"
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26.08.2024 08:08 Ответить
була інфа, що на базі колишнього Саратовського авіаційного льотного училища (Сокіл) базувався полк армійської авіації....
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26.08.2024 08:42 Ответить
Не чув Раз "армійська" - значить вертольоти При училищі там стояв полк Мі-8 Але могли і Су-25 розмістить Злітна смуга там нормальна колись була
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26.08.2024 12:32 Ответить
Всьо сбілі. Гаріт трава. Абломкі.
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26.08.2024 07:51 Ответить
Замаскированные под жилые постройки объекты МО РФ. Таким образом их военкоры писали про попадания их ракет в наши жилые дома
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26.08.2024 08:49 Ответить
+100500.
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26.08.2024 10:57 Ответить
Нагадую, Саратов те місто в якому вірогідніше живуть пілоти аеродрому Єнгільс які ******** українські міста.
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26.08.2024 13:11 Ответить
Накуй Саратов в месте сратовцами, да да сратовцы... Нужна Москва ,Москва...
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26.08.2024 17:35 Ответить
 
 