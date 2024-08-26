Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Саратовскую область. ВИДЕО
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 26 августа заявил, что системы ПВО отразили атаку беспилотников в Саратове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
При этом он отметил, что есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. А все экстренные службы области работают в усиленном режиме.
Пользователи соцсетей в свою очередь публикуют короткое видео пролета беспилотников предположительно над Саратовом, а также последствия попадания БпЛА в жилой дом.
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3 березня 2022 року вони ударили по житловому масиву з медичним містечком поряд Найближча в/ч розташовувалася на відстані у 2 км від того місця! І так було не раз! Били не по в/ч - а саме по місцях скупцення великої кількості людей (цивільних)