Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Саратовскую область. ВИДЕО

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 26 августа заявил, что системы ПВО отразили атаку беспилотников в Саратове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

При этом он отметил, что есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. А все экстренные службы области работают в усиленном режиме.

Пользователи соцсетей в свою очередь публикуют короткое видео пролета беспилотников предположительно над Саратовом, а также последствия попадания БпЛА в жилой дом.

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