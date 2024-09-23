Керченский мост незаконен, его необходимо демонтировать, - Украина в Гааге

Сегодня, 23 сентября, делегация Украины во главе с послом по особым поручениям МИД Украины Антоном Кориневичем начала представление позиции Украины на устных слушаниях в Арбитражном трибунале по делу о правах Украины как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (Украина против России).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

По словам Кориневича, в этом деле Украина доказывает многочисленные нарушения Россией морского права и демонстрирует, что Россия не имеет права переписывать морское право. Государства-участники согласовали ЮНКЛОС как конституцию морей. Каждое государство-участник, включая Российскую Федерацию, должно придерживаться ее положений.

"Когда Украина подала иск по этому делу в 2016 году, неуважение России к международному праву уже было очевидным. Россия начала строить так называемый "Керченский мост". Она начала преследовать суда под иностранным флагом. Она захватила буровые установки под флагом Украины. Она присвоила драгоценное подводное культурное наследие. Россия также незаконно оккупировала Крым и расширила свою агрессию на другие регионы Украины, что является еще одним свидетельством неуважения к Украине и международному праву", - подчеркнул он.

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Кориневич также акцентировал внимание на незаконном возведении Россией Керченского моста.

Сегодня этот мост не только препятствует транзитному проходу, но и используется Россией для постоянной переправки вооружения на территорию Крымского полуострова...Мост незаконный, и его необходимо демонтировать. Проход через Керченский пролив должен быть аналогичным тому, который был до начала этого незаконного препятствия судоходству", - добавил посол.

Суть дела

Заметим, что 14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и стремится подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе путем применения арбитражной процедуры.

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В мае 2017 года состоялось первое заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Гааге начнутся слушания по существу по иску Украины против РФ о нарушении морского права.