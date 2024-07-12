РУС
СБУ готовит для Гааги доказательную базу использования РФ противопехотных мин против населения Украины

СБУ готує для Гааги базу щодо використання росіянами мін

Служба безопасности Украины готовит масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о сознательном использовании РФ противопехотных мин в отношении гражданского населения Украины. Это является умышленным нарушением международного права, законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"С начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадало более 1 тыс. мирных жителей, из которых 297 - погибли. Среди них - много детей. После получения СБУ достаточного количества доказательств будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, рашисты целенаправленно обустраивают минные ловушки вблизи или на территории населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий.

Для маскировки боеприпасов оккупанты используют различные предметы широкого потребления, среди которых детские игрушки и коробки с конфетами.

Кроме того, очень часто российские дрг устанавливают минные заграждения для прикрытия своего отступления из прифронтовых районов и приграничья Украины.

Больше всего фактов применения агрессором минных ловушек против гражданского населения зафиксировано на территориях Донецкой и Харьковской областей.

Речь идет о фугасных и осколочных противопехотных минах типа:

  • ПФМ-1 - боеприпас нажимного действия (известный как "лепесток"). За счет специфической формы является малозаметным на местности. В основном при подрыве на такой мине человек получает значительные ранения ног, которые могут привести к смерти;
  • ПМН-2 - также боеприпас нажимного действия. Обычно при его взрыве человеку отрывает конечность, которой он наступил на мину;
  • ОЗМ-72 - выпрыгивающий боеприпас кругового поражения (известный как "мина-лягушка"). При срабатывании она "выпрыгивает" на высоту почти 1 м и поражает осколками в радиусе 25 м;
  • МОН-50 - противопехотная мина направленного действия, запрещенная Оттавской конвенцией.

В рамках многоэпизодного уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) продолжаются следственные действия для привлечения военных преступников к ответственности.

"СБУ призывает граждан Украины соблюдать правила безопасности. Если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет, то не трогайте его, сохраняйте спокойствие, запомните место находки и сообщите о нем в правоохранительные органы или специальные службы. Звоните по телефону 112 или 101", - обратились в ведомстве к жителям Украины.

"Расследование проводится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - добавили в СБУ.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2024 года от 24 февраля 2022 года в Украине от взрывоопасных предметов пострадало 669 гражданских, среди которых 78 - дети. Погибло более 297 человек, из них 15 - дети.

Автор: 

Ця робота повинна була зроблена ще вчора…
показать весь комментарий
12.07.2024 18:07 Ответить
постійно ця робота повинна проводитися, без зупинкі.
хто якого брата син і хто має медаль "за сво"
от тут тільки порох підсуєтився і свого брата вбив та і з'їв...
показать весь комментарий
12.07.2024 18:17 Ответить
 
 