СБУ готовит для Гааги доказательную базу использования РФ противопехотных мин против населения Украины

Служба безопасности Украины готовит масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о сознательном использовании РФ противопехотных мин в отношении гражданского населения Украины. Это является умышленным нарушением международного права, законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"С начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадало более 1 тыс. мирных жителей, из которых 297 - погибли. Среди них - много детей. После получения СБУ достаточного количества доказательств будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине три человека подорвались на взрывном устройстве

Как установило расследование, рашисты целенаправленно обустраивают минные ловушки вблизи или на территории населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий.

Для маскировки боеприпасов оккупанты используют различные предметы широкого потребления, среди которых детские игрушки и коробки с конфетами.

Кроме того, очень часто российские дрг устанавливают минные заграждения для прикрытия своего отступления из прифронтовых районов и приграничья Украины.

Больше всего фактов применения агрессором минных ловушек против гражданского населения зафиксировано на территориях Донецкой и Харьковской областей.

Читайте: На Харьковщине автомобиль подорвался на мине: погибли 4 человека, среди них ребенок

Речь идет о фугасных и осколочных противопехотных минах типа:

ПФМ-1 - боеприпас нажимного действия (известный как "лепесток"). За счет специфической формы является малозаметным на местности. В основном при подрыве на такой мине человек получает значительные ранения ног, которые могут привести к смерти;

ПМН-2 - также боеприпас нажимного действия. Обычно при его взрыве человеку отрывает конечность, которой он наступил на мину;

ОЗМ-72 - выпрыгивающий боеприпас кругового поражения (известный как "мина-лягушка"). При срабатывании она "выпрыгивает" на высоту почти 1 м и поражает осколками в радиусе 25 м;

МОН-50 - противопехотная мина направленного действия, запрещенная Оттавской конвенцией.

В рамках многоэпизодного уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) продолжаются следственные действия для привлечения военных преступников к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине планируют запустить реестр заминированных земель

"СБУ призывает граждан Украины соблюдать правила безопасности. Если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет, то не трогайте его, сохраняйте спокойствие, запомните место находки и сообщите о нем в правоохранительные органы или специальные службы. Звоните по телефону 112 или 101", - обратились в ведомстве к жителям Украины.

"Расследование проводится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - добавили в СБУ.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2024 года от 24 февраля 2022 года в Украине от взрывоопасных предметов пострадало 669 гражданских, среди которых 78 - дети. Погибло более 297 человек, из них 15 - дети.