На Харьковщине три человека подорвались на взрывном устройстве
Три человека подорвались на взрывном устройстве в селе Старица Чугуевского района Харьковской области.
Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Чугуевском районе три человека подорвались на взрывном устройстве", - сообщили в ОВА.
Отмечается, что происшествие случилось в селе Старица. В результате взрыва ранения получили гражданские: мужчины 18 и 63 лет и женщина 43 лет.
В ОВА напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета, нужно сообщить о находке по одному из номеров: "101", "102" или "112".
Тільки аннігіляція цих істот принесе спокій світові