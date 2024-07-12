На Харьковщине три человека подорвались на взрывном устройстве

Три человека подорвались на взрывном устройстве в селе Старица Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Чугуевском районе три человека подорвались на взрывном устройстве", - сообщили в ОВА.

Отмечается, что происшествие случилось в селе Старица. В результате взрыва ранения получили гражданские: мужчины 18 и 63 лет и женщина 43 лет.

В ОВА напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета, нужно сообщить о находке по одному из номеров: "101", "102" или "112".

