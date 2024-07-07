На Харьковщине автомобиль подорвался на мине: погибли 4 человека, среди них ребенок
7 июля в Харьковской области автомобиль наехал на мину. В результате детонации погибли 4 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным правоохранителей, в результате подрыва на вражеской мине погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Семья ехала на легковом автомобиле по грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе.
Распознавание тел продолжается. По словам родных погибших, в автомобиле могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 детей.
Дальнейший поиск тел и установление лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели.
"Напоминаем: все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий крайне опасны! Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли", - подчеркнул Синегубов.
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Боже, коли ти пошлеш розум українському народу ?
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Була б нормальна влада, то міг і не напасти .... півроку Захід бив у дзвони що Пуйло нападе, а Зеля що робив? асфальт клав, а треба було окопи рити та бліндажі....ось такі справи малята...любі хлопці і дівчата....горе
наробили... накликали
перекласти китайською ?
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втрати кацапів вбитими були у пьятеро більшими, ніж у фінів
заспокойся і не перди кожен раз під моїм дописом...
Твій шеф брательніка на кацапії уже зарив?
Зевладі ж пох на вас - як що самі не збережете своє життя, ніхто не збереже.