На Харьковщине автомобиль подорвался на мине: погибли 4 человека, среди них ребенок

7 июля в Харьковской области автомобиль наехал на мину. В результате детонации погибли 4 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным правоохранителей, в результате подрыва на вражеской мине погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Семья ехала на легковом автомобиле по грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе.

Распознавание тел продолжается. По словам родных погибших, в автомобиле могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 детей.

Дальнейший поиск тел и установление лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели.

"Напоминаем: все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий крайне опасны! Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли", - подчеркнул Синегубов.

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