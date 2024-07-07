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На Харьковщине автомобиль подорвался на мине: погибли 4 человека, среди них ребенок

Авто, яке підірвалось на міні у Харківській області

7 июля в Харьковской области автомобиль наехал на мину. В результате детонации погибли 4 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным правоохранителей, в результате подрыва на вражеской мине погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Семья ехала на легковом автомобиле по грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе.

Распознавание тел продолжается. По словам родных погибших, в автомобиле могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 детей.

Дальнейший поиск тел и установление лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели.

"Напоминаем: все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий крайне опасны! Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли", - подчеркнул Синегубов.

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Автор: 

Харьковщина (5577) жертвы (2097) мина (310)


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Топ комментарии
+16
Была б нормальная власть, то мог и не напасть....полгода Запад бил в колокола что Пуйло нападет, а Зеля что делал? асфальт ложил, а надо было окопы рыть и блиндажи....ось такі справи малята...любі хлопці і дівчата....горе наробили...
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07.07.2024 23:09 Ответить
+14
на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.

Боже, коли ти пошлеш розум українському народу ?

.
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07.07.2024 22:42 Ответить
+10
не хер было голосовать по приколу и хоть поржем....поржали ЗеУмники
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07.07.2024 22:59 Ответить
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на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.

Боже, коли ти пошлеш розум українському народу ?

.
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07.07.2024 22:42 Ответить
Може хотіли виїхати від обстрілів, подробиць немає
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07.07.2024 23:05 Ответить
Ну так, з Канади видніше, шо там на Харківщині робиться.
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07.07.2024 23:27 Ответить
Нашпигували Украіну - смерть чатує на кожному кроці
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07.07.2024 22:57 Ответить
не хер было голосовать по приколу и хоть поржем....поржали ЗеУмники
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07.07.2024 22:59 Ответить
До чого це - ржали чи ржали - путлєр би один хрен напав
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07.07.2024 23:03 Ответить
Была б нормальная власть, то мог и не напасть....полгода Запад бил в колокола что Пуйло нападет, а Зеля что делал? асфальт ложил, а надо было окопы рыть и блиндажи....ось такі справи малята...любі хлопці і дівчата....горе наробили...
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07.07.2024 23:09 Ответить
читай українською (гугл в поміч !). що попустить ?

Була б нормальна влада, то міг і не напасти .... півроку Захід бив у дзвони що Пуйло нападе, а Зеля що робив? асфальт клав, а треба було окопи рити та бліндажі....ось такі справи малята...любі хлопці і дівчата....горе наробили ... накликали

перекласти китайською ?

.
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07.07.2024 23:45 Ответить
дура зеленожопа, краще не пиши нічого, маєш жалюгідний вигляд
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08.07.2024 00:18 Ответить
ЗЄльоні мартишки - поширені в дєбрях України, від мегаполісів до хуторів
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08.07.2024 00:36 Ответить
І шо? "Лінію Мажино"? " Атлантичний вал"??? Вздовж Ірпеня залишки ДОТів є дуже-дуже... Надовго допомогло???? Читаємо "Історія", Манштейна та Гудер'яна. І продовжуємо свій вибір паплюжити. Вибір же був?
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08.07.2024 01:43 Ответить
Лінія Маннергейма. Після її штурма у кацапів пропало бажання продовжувати війну проти Фінляндії - насьорбались власної крові аж по вінця.

втрати кацапів вбитими були у пьятеро більшими, ніж у фінів
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08.07.2024 02:44 Ответить
Ашан ну ты никак не успокоишься...так сильно любишь Зе...Арахамию...колю катлету....

заспокойся і не перди кожен раз під моїм дописом...
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07.07.2024 23:54 Ответить
йому безмозга до вподоби....
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08.07.2024 00:00 Ответить
Подоляцкі повилазили...

Твій шеф брательніка на кацапії уже зарив?
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07.07.2024 23:58 Ответить
Якого х.. вас в ліс занесло ...
Зевладі ж пох на вас - як що самі не збережете своє життя, ніхто не збереже.
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08.07.2024 03:05 Ответить
 
 