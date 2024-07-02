На Херсонщине мужчина подорвался на вражеской мине - его госпитализировали
В с. Чаривное Бериславского района на вражеской мине подорвался местный житель, в состоянии средней тяжести его доставили в больницу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная военная администрация (ОВА).
"В селе Чаривное Бериславского района на российской мине подорвался 58-летний мужчина. В результате детонации пострадавший получил минно-взрывную травму, а также травматическую ампутацию стопы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину госпитализировали, медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Напомним, утром ХОВА сообщала, что оккупанты атаковали с беспилотника жительницу Берислава.
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