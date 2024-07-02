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На Херсонщине мужчина подорвался на вражеской мине - его госпитализировали

На Херсонщині чоловік підрвався на міні

В с. Чаривное Бериславского района на вражеской мине подорвался местный житель, в состоянии средней тяжести его доставили в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная военная администрация (ОВА).

"В селе Чаривное Бериславского района на российской мине подорвался 58-летний мужчина. В результате детонации пострадавший получил минно-взрывную травму, а также травматическую ампутацию стопы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину госпитализировали, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

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Напомним, утром ХОВА сообщала, что оккупанты атаковали с беспилотника жительницу Берислава.

Автор: 

мина (308) Херсонская область (4876)


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