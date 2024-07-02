На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні: його госпіталізували

У с. Чарівне Бериславського району на ворожій міні підірвався місцевий житель, у стані середньої тяжкості його доправили до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"У селі Чарівне Бериславського району на російській міні підірвався 58-річний чоловік. Унаслідок детонації потерпілий дістав мінно-вибухову травму, а також травматичну ампутацію стопи", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка госпіталізували, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

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Нагадаємо, вранці ХОВА повідомляла, що окупанти атакували з безпілотника жительку Берислава.