На Харківщині госпіталізовано жінку, яка підірвалася на протипіхотній міні-пелюстці
Вранці 30 червня в с. Яремівка Ізюмського району 71-річна жінка підірвалася на міні-пелюстці. Потерпілу госпіталізовано.
Про це інформує офіційний телеграм-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"30 червня в результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" отримала травму жінка 1953 року народження. Подія трапилась у с. Яремівка Ізюмського району. З травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпілу шпиталізовано до лікарні", - ідеться в повідомленні.
У ДСНС звернулися до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку, адже нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.
"Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - наголосили у відомстві.
У ДСНС закликали у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
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Причому, коли в вересні 22-го орки відступали, то кидали там все. Реально все. Не тільки техніку, б/к, шмотки свої кидали. Маю купу фоток звідти. Дивлюся, прямо в лісі лежить кондиціонер. Унітазів не бачив, але кондішен був, та ще й китайський якийсь дешевий.
Так думаю, їм як завжди - 10 хвилин на збори, далі артилерія. От і бігли. Хто встиг. Бачив там рашистських жмуриків з відірваними лапами. Їх кинули, і задвухсотилися без евакуації.
Кацапи засипали все в тому лісі з Ураганів та Градів касетами з ПФМ. Ми ті Урагани, до речі, теж затрофеїли.
Йду ж до того бліндажу. На сходах така купа лайна, ніби та мавпа в собі тримала тиждень, щоб накласти на прощання.
Які ще є варіанти? Вони валяються під ногами всюди. Маленькі, зелені, можеш не помітити.