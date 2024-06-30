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На Харківщині госпіталізовано жінку, яка підірвалася на протипіхотній міні-пелюстці

На Харківщині жінка підірвалася на міні-Пелюстці

Вранці 30 червня в с. Яремівка Ізюмського району 71-річна жінка підірвалася на міні-пелюстці. Потерпілу госпіталізовано.

Про це інформує офіційний телеграм-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"30 червня в результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" отримала травму жінка 1953 року народження. Подія трапилась у с. Яремівка Ізюмського району. З травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпілу шпиталізовано до лікарні", - ідеться в повідомленні.

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У ДСНС звернулися  до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку, адже  нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

"Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - наголосили у відомстві.

 У ДСНС закликали у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами  "101", "102" або "112".

Автор: 

Харківщина (6054) міна (374)


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Топ коментарі
+3
В Ізюмському лісі пелюстки на кожному квадратному метрі.

Причому, коли в вересні 22-го орки відступали, то кидали там все. Реально все. Не тільки техніку, б/к, шмотки свої кидали. Маю купу фоток звідти. Дивлюся, прямо в лісі лежить кондиціонер. Унітазів не бачив, але кондішен був, та ще й китайський якийсь дешевий.

Так думаю, їм як завжди - 10 хвилин на збори, далі артилерія. От і бігли. Хто встиг. Бачив там рашистських жмуриків з відірваними лапами. Їх кинули, і задвухсотилися без евакуації.

Кацапи засипали все в тому лісі з Ураганів та Градів касетами з ПФМ. Ми ті Урагани, до речі, теж затрофеїли.
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30.06.2024 12:17
+3
Знаєш, яка особлива риса кацапів? Вони, коли відступають, завжди на сходах своїх бліндажів залишають купи лайна. Ну типу як у тварин - залишити мітку. До тварин їм далеко.
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30.06.2024 12:27
+2
Там просто капєц. За той ліс можу згадувати довго. На цілу книжку вистачить. Наш батальйон зачищав Ізюмський ліс.
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30.06.2024 12:23
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ПФМ-1 «Лепесток» заборонена Оттавською конвенцією. Закидати скоторосію позовами до міжнародних судів, щоб жодного цента у свинорилих лапотнікоф не лишилось!
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30.06.2024 12:11 Відповісти
а росія ж тоді не підписала конвенцію. Мразі - так.
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30.06.2024 12:19 Відповісти
А Росія "посміється" з твоїх "позовів" Бо вона не підписувала ту конвенцію Подібне (по ідеї) можна якось було-б провернуть в цивільно-правовому порядку - як "відшкодування спричиненої шкоди" Але мені особисто не відомі факти розгляду подібних справ
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30.06.2024 12:42 Відповісти
В Ізюмському лісі пелюстки на кожному квадратному метрі.

Причому, коли в вересні 22-го орки відступали, то кидали там все. Реально все. Не тільки техніку, б/к, шмотки свої кидали. Маю купу фоток звідти. Дивлюся, прямо в лісі лежить кондиціонер. Унітазів не бачив, але кондішен був, та ще й китайський якийсь дешевий.

Так думаю, їм як завжди - 10 хвилин на збори, далі артилерія. От і бігли. Хто встиг. Бачив там рашистських жмуриків з відірваними лапами. Їх кинули, і задвухсотилися без евакуації.

Кацапи засипали все в тому лісі з Ураганів та Градів касетами з ПФМ. Ми ті Урагани, до речі, теж затрофеїли.
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30.06.2024 12:17 Відповісти
Може хотів того кондішена в окопі встановити, та негаразд 220 вольт ніде не знайшов.
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30.06.2024 12:20 Відповісти
Там просто капєц. За той ліс можу згадувати довго. На цілу книжку вистачить. Наш батальйон зачищав Ізюмський ліс.
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30.06.2024 12:23 Відповісти
Знаєш, яка особлива риса кацапів? Вони, коли відступають, завжди на сходах своїх бліндажів залишають купи лайна. Ну типу як у тварин - залишити мітку. До тварин їм далеко.
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30.06.2024 12:27 Відповісти
Так, ще довго доведеться це лайно з прибічниками рузького міру з Української землі вигрібати.
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30.06.2024 12:29 Відповісти
Ізюмський ліс, село Іванівка, здається. Жіночка - "у нас дярєвня малєнькая.... А вот там на апушкє русскіє мальчікі жилі, такіє парядочниє...."

Йду ж до того бліндажу. На сходах така купа лайна, ніби та мавпа в собі тримала тиждень, щоб накласти на прощання.
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30.06.2024 12:36 Відповісти
Наскільки пригадую, у тваринному світі так розважаються гіпопотами - мітять територію своїм гівном.
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30.06.2024 17:50 Відповісти
Краще закидати їх пелюстками, щоб скоріше у них була травматична ампутація голів.
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30.06.2024 12:18 Відповісти
Кращє яєць,шоб не плодились...
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30.06.2024 12:26 Відповісти
ми не виробляємо ПФМки, і взагалі протипіхотні міни. І у нас нема засобів їх постановки.
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30.06.2024 16:06 Відповісти
То є так, Я мав на увазі о поверненні їхнього лайна в родную говєнь.
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30.06.2024 21:41 Відповісти
нажаль, ПФМки не можно використати повторно. Їх знешкоджують на місці.
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30.06.2024 22:56 Відповісти
Будь-ласка, розкажи, як їх знешкоджувати? Не троллю, просто це дійсно проблема. Знаєш, що таке Змій-Горинич? Довгий такий шланг з гексогеном. А тепер уяви собі ліс розміром з два Києва.

Які ще є варіанти? Вони валяються під ногами всюди. Маленькі, зелені, можеш не помітити.
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01.07.2024 09:06 Відповісти
швидше всього знешкоджувати ПФМки - розстрілювати їх з рушниці з дістанції 15-20 метрів, Звісно в захисті і окулярах. Розміновувати УРом від ПФМок - це як з гармати по горобцям, дуже дорого коштує бк до УРа. І до того ж таке розмінування абсоютно не відповідає циівільному розмінуванню, бо повне розмінування не гарантується. Єдине, що гарантуеться, так це те що на площі 100х20 метрів не те що живого зайця не буде, але і навіть живої миші. І до речі після УРа можуть залишитися цілими міни, що мають підривачі дворазового натискання (міна ТМ-62 з підривачем МВС-62 або британська Mк7 теж може мати підривач подвійного натискання), протипіхотні міни натяжної дії. Не реагують на вибухову хвилю міни з магнітними та сейсмічними датчиками цілі. тому цивільне розмінування буде ще йти десятиріччями, все будуть робити люди своїми руцями і ногами.
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01.07.2024 09:31 Відповісти
Саме так. Мертва зона.
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01.07.2024 10:18 Відповісти
 
 