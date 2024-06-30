На Харківщині госпіталізовано жінку, яка підірвалася на протипіхотній міні-пелюстці

Вранці 30 червня в с. Яремівка Ізюмського району 71-річна жінка підірвалася на міні-пелюстці. Потерпілу госпіталізовано.

Про це інформує офіційний телеграм-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"30 червня в результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 "Пелюстка" отримала травму жінка 1953 року народження. Подія трапилась у с. Яремівка Ізюмського району. З травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпілу шпиталізовано до лікарні", - ідеться в повідомленні.

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У ДСНС звернулися до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку, адже нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

"Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - наголосили у відомстві.

У ДСНС закликали у разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".