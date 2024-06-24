Двоє людей загинули внаслідок підриву на ворожій міні на Харківщині. ФОТО
Внаслідок підриву на ворожій міні на Харківщині загинули двоє людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні перебувало двоє людей.
Від травм чоловік загинув на місці, а жінка - під час евакуації до лікарні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль