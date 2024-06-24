УКР
Двоє людей загинули внаслідок підриву на ворожій міні на Харківщині. ФОТО

Внаслідок підриву на ворожій міні на Харківщині загинули двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні перебувало двоє людей.

Від травм чоловік загинув на місці, а жінка - під час евакуації до лікарні.

підрив на міні на Харківщині

смерть (6814) Харківщина (6054) міна (400)
