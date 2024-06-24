РУС
Два человека погибли в результате подрыва на вражеской мине на Харьковщине. ФОТО

В результате подрыва на вражеской мине в Харьковской области погибли два человека.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, утром, в 5:30, в селе Слобожанское Липецкой громады легковой автомобиль наехал на российскую противотанковую мину. В салоне находилось два человека.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина - во время эвакуации в больницу.

