Два человека погибли в результате подрыва на вражеской мине на Харьковщине. ФОТО
В результате подрыва на вражеской мине в Харьковской области погибли два человека.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, утром, в 5:30, в селе Слобожанское Липецкой громады легковой автомобиль наехал на российскую противотанковую мину. В салоне находилось два человека.
От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина - во время эвакуации в больницу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль