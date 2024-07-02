Унаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона постраждала жінка у Бериславі

Сьогодні, 2 липня, росіяни атакували з безпілотника жительку Берислава.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 54-річну мешканку Берислава, коли жінка перебувала на подвірʼї власного будинку.



Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою та контузією. Їй надають необхідну меддопомогу.

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Нагадаємо, 1 липня росіяни завдали трьох ударів дронами по православній Свято-Архангело-Михайлівській церкві у Зміївці Бериславського району Херсонської області.