Унаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона постраждала жінка у Бериславі
Сьогодні, 2 липня, росіяни атакували з безпілотника жительку Берислава.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 54-річну мешканку Берислава, коли жінка перебувала на подвірʼї власного будинку.
Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою та контузією. Їй надають необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, 1 липня росіяни завдали трьох ударів дронами по православній Свято-Архангело-Михайлівській церкві у Зміївці Бериславського району Херсонської області.
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