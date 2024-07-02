УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4424 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
319 0

Унаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона постраждала жінка у Бериславі

Обстріл Берислава

Сьогодні, 2 липня, росіяни атакували з безпілотника жительку Берислава.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 54-річну мешканку Берислава, коли жінка перебувала на подвірʼї власного будинку.

Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою та контузією. Їй надають необхідну меддопомогу.

Також читайте: Рашисти за минулу добу обстріляли 21 населений пункт Херсонщини: 9 людей поранено

Нагадаємо, 1 липня росіяни завдали трьох ударів дронами по православній Свято-Архангело-Михайлівській церкві у Зміївці Бериславського району Херсонської області.

Автор: 

обстріл (29105) Берислав (194) Херсонська область (5871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 