Рашисти за минулу добу обстріляли 21 населений пункт Херсонщини: 9 людей поранено

Минулої доби, 1 липня, російські загарбники продовжували обстрілювати Херсонську область. Внаслідок ворожих ударів дев'ятеро цивільних дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під ворожим вогнем та авіаударами перебували Антонівка, Кізомис, Приозерне, Янтарне, Олександрівка, Токарівка, Інгулець, Широка Балка, Ульяновка, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Новокаїри, Червоний Маяк, Крупиця, Зміївка, Урожайне, Бургунка, Михайлівка, Веселе, а також місто Херсон.

Окупанти вкотре поцілили у житлові квартали населених пунктів: пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Є влучання в навчальний заклад, дитсадок, медичну установу, церкву й фермерське господарство.

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Також внаслідок російських обстрілів пошкоджені господарчі споруди й приватні автомобілі.

За словами очільника ОВА, російські війська продовжують атаки й на комунальну та критичну інфраструктуру Херсонщини.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення, додав Прокудін.

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