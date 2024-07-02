Рашисты за минувшие сутки обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины: 9 человек ранены

За прошедшие сутки, 1 июля, российские захватчики продолжали обстреливать Херсонскую область. В результате вражеских ударов девять гражданских получили ранения.

Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, под вражеским огнем и авиаударами находились Антоновка, Кизомыс, Приозерное, Янтарное, Александровка, Токаревка, Ингулец, Широкая Балка, Ульяновка, Берислав, Тягинка, Гавриловка, Новокаиры, Червоный Маяк, Крупица, Змиевка, Урожайное, Бургунка, Михайловка, Веселое, а также город Херсон.

Оккупанты в очередной раз попали в жилые кварталы населенных пунктов: повреждены пять многоэтажек и 11 частных домов. Есть попадания в учебное заведение, детсад, медицинское учреждение, церковь и фермерское хозяйство.

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Также в результате российских обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные автомобили.

По словам главы ОВА, российские войска продолжают атаки и на коммунальную и критическую инфраструктуру Херсонщины.

Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения, добавил Прокудин.

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