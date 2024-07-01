В результате атаки россиян на Приднепровское и Нововоронцовку пострадали две женщины
За медицинской помощью обратились две жительницы Херсонщины, которые накануне пострадали в результате российских обстрелов.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Так, в селе Надднепрянское под вражеский удар попала 77-летняя женщина. У нее диагностировали легкие ранения: взрывную травму, ушиб грудной клетки, осколочные ранения рук и ног.
Кроме того, из-за атаки российского FPV-дрона в Нововоронцовке 40-летняя женщина получила контузию сотрясения мозга, взрывную и черепно-мозговую травму.
Отмечается, что пострадавшим оказали медпомощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.
Напомним, сегодня российские войска атаковали из артиллерии дом в Антоновке на Херсонщине, в результате чего ранена женщина.
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