В результате атаки россиян на Приднепровское и Нововоронцовку пострадали две женщины

За медицинской помощью обратились две жительницы Херсонщины, которые накануне пострадали в результате российских обстрелов.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в селе Надднепрянское под вражеский удар попала 77-летняя женщина. У нее диагностировали легкие ранения: взрывную травму, ушиб грудной клетки, осколочные ранения рук и ног.



Кроме того, из-за атаки российского FPV-дрона в Нововоронцовке 40-летняя женщина получила контузию сотрясения мозга, взрывную и черепно-мозговую травму.



Отмечается, что пострадавшим оказали медпомощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

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Напомним, сегодня российские войска атаковали из артиллерии дом в Антоновке на Херсонщине, в результате чего ранена женщина.