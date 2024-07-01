РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6957 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
416 0

В результате атаки россиян на Приднепровское и Нововоронцовку пострадали две женщины

Удари по Херсонщині

За медицинской помощью обратились две жительницы Херсонщины, которые накануне пострадали в результате российских обстрелов.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в селе Надднепрянское под вражеский удар попала 77-летняя женщина. У нее диагностировали легкие ранения: взрывную травму, ушиб грудной клетки, осколочные ранения рук и ног.

Кроме того, из-за атаки российского FPV-дрона в Нововоронцовке 40-летняя женщина получила контузию сотрясения мозга, взрывную и черепно-мозговую травму.

Отмечается, что пострадавшим оказали медпомощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Читайте также: Три человека пострадали во время обстрела оккупантами Велетенского и Разлива на Херсонщине

Напомним, сегодня российские войска атаковали из артиллерии дом в Антоновке на Херсонщине, в результате чего ранена женщина.

Автор: 

обстрел (27742) Херсонская область (4875)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 