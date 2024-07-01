Три человека пострадали во время обстрела оккупантами Велетенского и Разлива на Херсонщине

Сегодня, 1 июля, за медицинской помощью обратились трое жителей Херсонщины, которые вчера попали под вражеские удары.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вблизи села Велетенское враг обстрелял сады, из-за чего взрывную травму и сотрясение головного мозга получили мужчины, 45 и 36 лет.



Кроме того, в селе Разлив в результате вражеской атаки во дворе дома пострадал 36-летний местный житель. У него диагностировали взрывную травму и сотрясение головного мозга.

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Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.