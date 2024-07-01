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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТО

Вчера 30 июня российские оккупанты нанесли авиаудар по Дарьевской громаде Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Очередной вражеский удар по Херсонщине. Вчера враг обстрелял один из населенных пунктов Дарьевской территориальной громады", - говорится в сообщении.

Повреждениям подвергся жилой дом и хозяйственная постройка, возник пожар.

Херсонские спасатели вместе с местной пожарной охраной потушили возгорание.

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Обстріли Херсонської області 30 червня - фото наслідків
Обстріли Херсонської області 30 червня - фото наслідків
Обстріли Херсонської області 30 червня - фото наслідків

Автор: 

обстрел (27742) Херсонская область (4876)


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