Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТО
Вчера 30 июня российские оккупанты нанесли авиаудар по Дарьевской громаде Херсонской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Очередной вражеский удар по Херсонщине. Вчера враг обстрелял один из населенных пунктов Дарьевской территориальной громады", - говорится в сообщении.
Повреждениям подвергся жилой дом и хозяйственная постройка, возник пожар.
Херсонские спасатели вместе с местной пожарной охраной потушили возгорание.
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