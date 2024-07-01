Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТО
Учора 30 червня російські окупанти завдали авіаудару по Дар'ївській громаді Херсонської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Черговий ворожий удар по Херсонщині. Вчора ворог обстріляв один із населених пунктів Дар’ївської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджень зазнав житловий будинок і господарча споруда, виникла пожежа.
Херсонські рятувальники разом із місцевою пожежною охороною загасили загорання.
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