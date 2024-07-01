Три людини постраждали під час обстрілу окупантами Велетенського та Розливу на Херсонщині
Сьогодні, 1 липня, по медичну допомогу звернулися троє жителів Херсонщини, які учора потрапили під ворожі удари.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, поблизу села Велетенське ворог обстріляв сади, через що вибухову травму й струс головного мозку дістали чоловіки, 45 та 36 років.
Крім того, у селі Розлив унаслідок ворожої атаки на подвірʼї будинку постраждав 36-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму та струс головного мозку.
Повідомляється, що всіх потерпілих шпиталізували. Їм надається необхідна медична допомога.
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баканов
жере шашлик в ресторані
колі каклєти