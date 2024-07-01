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Три людини постраждали під час обстрілу окупантами Велетенського та Розливу на Херсонщині

Обстріли Херсонщини

Сьогодні, 1 липня, по медичну допомогу звернулися троє жителів Херсонщини, які учора потрапили під ворожі удари.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, поблизу села Велетенське ворог обстріляв сади, через що вибухову травму й струс головного мозку дістали чоловіки, 45 та 36 років.

Крім того, у селі Розлив унаслідок ворожої атаки на подвірʼї будинку постраждав 36-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму та струс головного мозку.

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Повідомляється, що всіх потерпілих шпиталізували. Їм надається необхідна медична допомога.

Автор: 

обстріл (29021) Херсонська область (5856)


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а в цей час
баканов
жере шашлик в ресторані
колі каклєти
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01.07.2024 12:32 Відповісти
 
 