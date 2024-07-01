Оккупанты обстреляли Антоновку, ранена женщина
Российские войска атаковали из артиллерии дом в Антоновке на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, в результате вражеского удара пострадала 97-летняя местная жительница.
"У нее диагностировали взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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