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Новости Война
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Оккупанты обстреляли Антоновку, ранена женщина

Обстріл Херсонської громади

Российские войска атаковали из артиллерии дом в Антоновке на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, в результате вражеского удара пострадала 97-летняя местная жительница.

"У нее диагностировали взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТО

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обстрел (27742) Херсонская область (4875)


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