Окупанти обстріляли Антонівку, поранено жінку
Російські війська атакували з артилерії будинок в Антонівці на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок ворожого удару постраждала 97-річна місцева жителька.
"У неї діагностували вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
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