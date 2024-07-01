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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Антонівку, поранено жінку

Обстріл Херсонської громади

Російські війська атакували з артилерії будинок в Антонівці на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок ворожого удару постраждала 97-річна місцева жителька.

"У неї діагностували вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТО

Автор: 

обстріл (29021) Херсонська область (5856)


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