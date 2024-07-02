Оккупанты нанесли удары дронами по храму на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем 1 июля россияне нанесли три удара дронами по православной Свято-Архангело-Михайловской церкви в Змиевке Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за российских ударов в церкви возник пожар.
Чиновник напомнил, что храм не впервые оказывается под вражеским обстрелом. Религиозное сооружение имеет существенные повреждения.
"Повреждены окна, кровля, колокольня", - написал Прокудин.
Он также показал фото последствий российской атаки.
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Яр Холодний
показать весь комментарий02.07.2024 07:22 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Ярема Стогін #518708
показать весь комментарий03.07.2024 10:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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