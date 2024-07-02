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Оккупанты нанесли удары дронами по храму на Херсонщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 1 июля россияне нанесли три удара дронами по православной Свято-Архангело-Михайловской церкви в Змиевке Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за российских ударов в церкви возник пожар.

Чиновник напомнил, что храм не впервые оказывается под вражеским обстрелом. Религиозное сооружение имеет существенные повреждения.

"Повреждены окна, кровля, колокольня", - написал Прокудин.

Он также показал фото последствий российской атаки.

Окупанти завдали ударів дронами по храму на Херсонщині

Окупанти завдали ударів дронами по храму на Херсонщині

Окупанти завдали ударів дронами по храму на Херсонщині

Окупанти завдали ударів дронами по храму на Херсонщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Антоновку, ранена женщина

Автор: 

обстрел (27742) церковь (1325) Херсонская область (4876)


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Чия церква? Судячи з хреста на стіні - "москальська"! А чого піп не поставив на храмі систему розпізнавання "свій-чужий"? Чи вона була - але (як завжди) - не спрацювала?
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02.07.2024 07:22 Ответить
Не правдоподібно- зовні церква ціла, а з середини зруйнована і вигоріла цілком: (ні вікон, ні дверей, ні даху). Ймовірніше показані різні споруди.
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03.07.2024 10:04 Ответить
 
 