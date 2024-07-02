В результате сброса оккупантами взрывчатки с дрона пострадала женщина в Бериславе

Сегодня, 2 июля, россияне атаковали с беспилотника жительницу Берислава.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 54-летнюю жительницу Берислава, когда женщина находилась во дворе собственного дома.



Пострадавшую доставили в больницу со взрывной травмой и контузией. Ей оказывают необходимую медпомощь.

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Напомним, 1 июля россияне нанесли три удара дронами по православной Свято-Архангело-Михайловской церкви в Змиевке Бериславского района Херсонской области.