Рашисты ночью сбросили КАБы на двор школы в Бериславе.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска ночью атаковали КАБами Берислав на Херсонщине. Зафиксировано попадание во двор местной школы.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Ночью на город сбросили две управляемые авиабомбы. Зафиксировано попадание во двор местной школы. В результате этого разрушены образовательные помещения, а также котельная.

Из-за этих ударов пострадавших среди гражданских нет.

Также читайте: За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Херсонщины, попали в дом культуры на Николаевщине







