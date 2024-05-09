Рашисти вночі кинули КАБи на подвір’я школи у Бериславі. ФОТОрепортаж
Російські війська вночі атакували КАБами Берислав на Херсонщині. Зафіксовано влучання на подвір’ї місцевої школи.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Вночі на місто скинули дві керовані авіабомби. Зафіксовано влучання на подвір'ї місцевої школи. Внаслідок цього зруйновано освітні приміщення, а також котельню.
Через ці удари потерпілих серед цивільних немає.
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