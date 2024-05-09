Минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Херсонщини, влучили у будинок культури на Миколаївщини

Протягом минулої доби російські загарбники завдали ударів по населенню Велетенського, Кізомису, Станіслава, Інженерного. Понятівки, Садового, Антонівки, Білозерки, Берислава, Михайлівки, Миколаївки, Ольгівки, Львового Херсонщини та обласного центру. На Миколаївщині під ворожим вогнем опинилися Очаківська, Куцурубська та Першотравнева громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 54 приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, адмінбудівлю, поштове відділення, об'єкти промисловості та газогони. Виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає. Також побиті господарські споруди, складське приміщення, гаражі, спецтехніка та приватні автомобілі", - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Одна людина дістала поранення

На Миколаївщині російські загарбники минулої доби двічі обстріляли акваторію Очаківської та територію Куцурубської громад. Без постраждалих.

"Вночі 9 травня внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed 136/131" частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади. Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м, на зараз займання ліквідовано. Постраждалих немає", - повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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