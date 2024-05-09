За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Херсонщины, попали в дом культуры на Николаевщине

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по населению Велетенского, Кизомиса, Станислава, Инженерного, Понятовки, Садового, Антоновки, Белозерки, Берислава, Михайловки, Николаевки, Ольговки, Львового Херсонщины и областного центра. На Николаевщине под вражеским огнем оказались Очаковская, Куцурубская и Первомайская громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 12 многоэтажек и 54 частных дома. Были зафиксированы попадания в объекты критической и транспортной инфраструктуры, админздание, почтовое отделение, объекты промышленности и газопроводы. Утечка газа перекрыта, пожаров и угроз больше нет. Также побиты хозяйственные постройки, складское помещение, гаражи, спецтехника и частные автомобили", - сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Один человек получил ранение.

На Николаевщине российские захватчики за прошедшие сутки дважды обстреляли акваторию Очаковской и территорию Куцурубской громад. Без пострадавших.

"Ночью 9 мая в результате попадания БпЛА типа "Shahed 136/131" частично разрушено здание бывшего дома культуры в населенном пункте Первомайское Первомайской громады. В результате попадания начался пожар, который охватил 200 кв. м, на данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

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