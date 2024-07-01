Еще 9 детей вернули с оккупированных территорий Херсона
Девять детей с оккупированной части Херсонщины удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Это - четыре семьи, в которых воспитывают четырех мальчиков и пять девочек. Самому маленькому ребенку - 8 месяцев, самому старшему - 17 лет. Сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и оправляются от ужасов, которые им пришлось пережить в российской оккупации", - говорится в сообщении.
С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 139 детей из Херсонской области.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.07.2024 17:29 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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