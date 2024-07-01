Еще 9 детей вернули с оккупированных территорий Херсона

Девять детей с оккупированной части Херсонщины удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Это - четыре семьи, в которых воспитывают четырех мальчиков и пять девочек. Самому маленькому ребенку - 8 месяцев, самому старшему - 17 лет. Сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и оправляются от ужасов, которые им пришлось пережить в российской оккупации", - говорится в сообщении.

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 139 детей из Херсонской области.

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