На Харківщині троє людей підірвалися на вибуховому пристрої

На Харківщині підірвалися троє людей

Троє людей підірвалися на вибуховому пристрої у селі Стариця Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Чугуївському районі троє людей підірвалися на вибуховому пристрої", - повідомили в ОВА.

Зазначається, що подія сталася у селі Стариця. Внаслідок вибуху поранення отримали цивільні: чоловіки 18 та 63 років і жінка 43 років.

В ОВА нагадали, що в разі виявлення вибухонебезпечного предмета, потрібно повідомити про знахідку за одним із номерів: "101", "102" або "112".

Автор: 

Харківщина (6054) жертви (1900) міна (422)
Янсур анабой!
Тільки аннігіляція цих істот принесе спокій світові
12.07.2024 10:33 Відповісти
12.07.2024 10:33 Відповісти
 
 