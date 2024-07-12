На Харківщині троє людей підірвалися на вибуховому пристрої
Троє людей підірвалися на вибуховому пристрої у селі Стариця Чугуївського району Харківської області.
Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У Чугуївському районі троє людей підірвалися на вибуховому пристрої", - повідомили в ОВА.
Зазначається, що подія сталася у селі Стариця. Внаслідок вибуху поранення отримали цивільні: чоловіки 18 та 63 років і жінка 43 років.
В ОВА нагадали, що в разі виявлення вибухонебезпечного предмета, потрібно повідомити про знахідку за одним із номерів: "101", "102" або "112".
