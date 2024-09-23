Керченський міст незаконний, його необхідно демонтувати, - Україна в Гаазі

Сьогодні, 23 вересня, делегація України на чолі з послом з особливих доручень МЗС України Антоном Кориневичем розпочала представлення позиції України на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі у справі щодо прав України як прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці (Україна проти Росії).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

За словами Кориневича, у цій справі Україна доводить численні порушення Росією морського права та демонструє, що Росія не має права переписувати морське право. Держави-учасниці узгодили ЮНКЛОС як конституцію морів. Кожна держава-учасниця, включно з Російською Федерацією, повинна дотримуватися її положень.

"Коли Україна подала позов у цій справі в 2016 році, неповага Росії до міжнародного права вже була очевидною. Росія почала будувати так званий "Керченський міст". Вона почала переслідувати судна під іноземним прапором. Вона захопила бурові установки під прапором України. Вона привласнила дорогоцінну підводну культурну спадщину. Росія також незаконно окупувала Крим і розширила свою агресію на інші регіони України, що є ще одним свідченням неповаги до України та міжнародного права", - наголосив він.

Також читайте: У Гаазі розпочалися слухання по суті справи за позовом України проти РФ про порушення Морської конвенції ООН

Кориневич також акцентував увагу на незаконному зведенні Росією Керченського мосту.

Сьогодні цей міст не тільки перешкоджає транзитному проходу, але й використовується Росією для постійного переправлення озброєння на територію Кримського півострову...Міст незаконний, і його необхідно демонтувати. Прохід через Керченську протоку має бути аналогічним тому, щодо був до початку цієї незаконної перешкоди судноплавству", - додав посол.

Суть справи

Зауважимо, що 14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і прагне підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці шляхом застосування арбітражної процедури.

Також читайте: Сезон штормів може "скоригувати" захисну споруду біля Кримського мосту, - Плетенчук

У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Гаазі розпочнуться слухання по суті за позовом України проти РФ щодо порушення морського права.